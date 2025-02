Israël veut préparer un plan pour un départ "volontaire" de Palestiniens de Gaza

Des enfants palestiniens déplacés sont assis sur un monticule de sable face à des tentes installées au milieu de bâtiments détruits à Jabalia, dans le nord de la bande de Gaza, le 6 février 2025 ( AFP / Bashar TALEB )

Israël a dit jeudi préparer un plan pour un départ "volontaire" de Palestiniens de la bande de Gaza, malgré le tollé international provoqué par une proposition de Donald Trump d'une prise de contrôle américaine du territoire palestinien et d'un déplacement de sa population.

Le mouvement islamiste palestinien Hamas, contre lequel Israël a mené une guerre dévastatrice à Gaza pendant 15 mois, a affirmé que la proposition du président américain était "une déclaration d'intention d'occuper" le territoire palestinien.

"Nous refusons de remplacer une occupation par une autre. Gaza appartient à son peuple, qui ne partira pas", a affirmé le Hamas, dont l'attaque du 7 octobre 2023 menée à partir de Gaza dans le sud d'Israël voisin a déclenché la guerre.

M. Trump a annoncé son plan mardi, au côté du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu à la Maison Blanche, alors qu'un cessez-le-feu est en vigueur à Gaza depuis le 19 janvier et que les négociations indirectes sous l'égide des médiateurs avaient repris sur la suite de cette trêve.

L'un des médiateurs, l'Egypte, a estimé que le soutien israélien au plan Trump menaçait ces négociations censées préparer la deuxième phase de l'accord de cessez-le-feu.

Cet accord a déjà permis la libération de 18 otages retenus à Gaza et d'environ 600 Palestiniens détenus par Israël. De nouvelles libérations sont prévues samedi, avaient annoncé des sources du Hamas la semaine dernière.

Le président américain Donald Trump fait un geste de la main en arrivant au Washington Hilton à Washington DC, le 6 février 2025 ( AFP / Ting Shen )

Après que M. Netanyahu a qualifié l'idée de M. Trump de "remarquable", son ministre de la Défense, Israël Katz, a déclaré avoir "ordonné à l'armée de préparer un plan qui permettra à tout Gazaoui le souhaitant de partir vers n'importe quel endroit du monde qui accepte de l'accueillir".

Israël a pris de vastes secteurs de Gaza et contrôle toutes les sorties du territoire où il assiège quelque 2,4 millions de Palestiniens depuis octobre 2023. La guerre y a fait des dizaines de milliers de morts et provoqué des destructions colossales.

- "Complètement absurde"-

Un Palestinien nettoie les débris au premier étage d'un immeuble détruit à Jabalia, dans le nord de la bande de Gaza, le 6 février 2025 ( AFP / Bashar TALEB )

En lançant l'idée d'une prise de contrôle américaine de Gaza afin de la reconstruire et d'en faire la "Côte d'Azur du Moyen-Orient", M. Trump a répété que ses habitants pouvaient être déplacés vers l'Egypte et la Jordanie, qui ont pourtant rejeté cette option.

Jeudi, il est revenu à la charge. Gaza sera "remise aux Etats-Unis par Israël à la fin des combats", ajoutant que, d'ici là, les Palestiniens "auraient déjà été réinstallés" ailleurs dans la région. "Aucun soldat américain" ne sera nécessaire pour ce faire.

Pour Vincent Chetail, professeur de droit international à l'Institut de hautes études internationales et du développement à Genève, "il n'est pas réaliste de penser qu'autant de monde partiront de leur plein gré. S'ils le font ce sera inévitablement sous la contrainte directe ou indirecte".

Même s'il reste flou, le plan Trump met surtout en péril l'idée d'une solution à deux Etats pour régler le conflit israélo-palestinien vieux de plusieurs décennies, défendue par une large partie de la communauté internationale mais à laquelle Israël est opposé.

Et pour l'ONU, ce plan est illégal au regard du droit international.

"Tout transfert forcé ou déportation hors des territoires occupés sont strictement prohibés", a souligné le Haut-Commissaire de l'ONU aux droits de l'homme, Volker Türk.

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu avant sa rencontre avec des sénateurs américains à Washington, le 6 février 2025 ( AFP / Mandel NGAN )

La proposition de M. Trump est "illégale" et "complètement absurde", a dit la rapporteure spéciale de l'ONU en charge des territoires palestiniens, Francesca Albanese.

"Il est essentiel d'éviter toute forme de nettoyage ethnique", a dénoncé le patron de l'ONU, Antonio Guterres.

Face au tollé, le secrétaire d'Etat américain Marco Rubio a dit "encourager" les pays qui critiquent le plan Trump "à apporter une solution et une réponse au problème".

- "Vivre ou mourir ici" -

Des Palestiniens utilisent une charrette tirée par un âne pour se déplacer au milieu des destructions à Jabalia, dans le nord de la bande de Gaza, le 6 février 2025 ( AFP / Bashar TALEB )

L'Egypte et la Jordanie, qui reçoivent des aides américaines cruciales, et l'Arabie saoudite, poids lourd du Moyen-Orient, ainsi que d'autres pays arabes et occidentaux ont rejeté le plan américain. Le roi de Jordanie Abdallah II doit rencontrer M. Trump le 11 février à Washington.

Dans la bande de Gaza, de nombreux déplacés palestiniens qui ont retrouvé leurs maisons en ruines, ont dit à l'AFP exclure tout départ.

Des déplacés palestiniens marchent sur une route boueuse au milieu des destructions à Jabalia, dans le nord de la bande de Gaza, le 6 février 2025 ( AFP / Bashar TALEB )

"Nous n'avons qu'une option: vivre ou mourir ici", déclare Ahmed Halassa, un habitant de Gaza-ville. "Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Nous resterons dans notre patrie."

La première phase de l'accord de trêve a permis "une augmentation massive" de l'aide humanitaire avec l'entrée de "plus de 10.000 camions" à Gaza depuis le 19 janvier, selon l'ONU.

La deuxième phase est censée permettre la libération des derniers otages et mettre fin à la guerre, avant une dernière étape consacrée à la reconstruction.

Le Programme alimentaire mondial a appelé "tous les donateurs" à l'aide pour nourrir les Gazaouis et reconstruire le territoire palestinien. "L'ampleur des besoins est gigantesque."

Sur les 251 personnes enlevées durant l'attaque du 7-Octobre, 76 sont toujours retenues à Gaza, dont au moins 34 mortes selon l'armée.

Des enfants palestiniens déplacés transportent des jerrycans en plastique sur une rue inondée pour les remplir d'eau à Jabalia, dans le nord de la bande de Gaza, le 6 février 2025 ( AFP / Bashar TALEB )

Cette attaque a entraîné la mort de 1.210 personnes côté israélien, en majorité des civils, selon un décompte de l'AFP basé sur des données officielles.

L'offensive israélienne de représailles a fait au moins 47.583 morts à Gaza en majorité des civils, selon les données du ministère de la Santé du Hamas, jugées fiables par l'ONU.