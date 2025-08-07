Israël veut prendre le contrôle de la bande de Gaza, dit Netanyahu à Fox News

(Bien lire forces arabes au §1)

Israël entend prendre le contrôle de l'intégralité de la bande de Gaza et la faire administrer par des forces arabes, a déclaré jeudi le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu à la chaîne télévisée américaine Fox News.

"Nous ne voulons pas la conserver. Nous voulons un périmètre de sécurité. Nous ne voulons pas la gouverner. Nous ne voulons pas y être un organe de gouvernance", a-t-il dit.

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu réunit jeudi son cabinet de sécurité pour discuter de la guerre dans la bande de Gaza et d'une possible prise de contrôle de la totalité de l'enclave palestinienne.

(Rédigé par Doina Chiacu, version française Kate Entringer, édité par Blandine Hénault)