Le Parlement israélien a placé mardi soir à sa tête un membre de la coalition d'opposition menée par l'ancien chef d'état-major de l'armée israélienne Gadi Eisenkot, un vote qui pourrait être vu comme un nouveau signe d'affaiblissement du Premier ministre Benjamin Netanyahu.

Ce dernier, à la tête du gouvernement le plus à droite qu'a jamais connu Israël, reste toutefois en poste tant que Gadi Eisenkot, à qui le président israélien a demandé il y a une dizaine de jours de former un gouvernement , ne parvient pas à ses fins.

Selon le bureau du porte-parole de la Knesset, 66 députés ont voté en faveur de Matan Kahana, membre du parti de centre-droit Yashar dirigé par Gadi Eisenkot, et 52 pour un autre candidat. Il remplace Amir Ohana, membre du Likoud, le parti de Benjamin Netanyahu.

La coalition dirigée par Gadi Eisenkot a remporté 48 sièges lors des élections du 27 octobre , contre 53 pour le bloc soutenant Benjamin Netanyahu, sur un total de 120 sièges que compte le Parlement israélien. Les 19 sièges restants ont été remportés par les deux partis arabes.

Le Likoud - qui reste le premier parti représente à la Knesset, avec 27 sièges, mais qui en a perdu neuf - a condamné le vote pour le président du Parlement, affirmant que les députés avaient élu Matan Kahana grâce aux "voix des partisans du terrorisme".

Tout au long de la campagne électorale, Benjamin Netanyahu s'en est pris aux partis représentant les Palestiniens citoyens d'Israël, qui constituent environ un cinquième de la population du pays.

Dans la foulée du résultat des élections, il a accusé, sans preuves à l'appui, que la progression enregistrée par les partis arabes lors des élections législatives était en partie le résultat de fraudes , ce qui a été vu comme une nouvelle escalade du discours anti-arabe du Premier ministre et de ses alliés suprémacistes d'extrême droite.

Le Parlement a prêté serment le 10 novembre malgré l'absence de nouveau gouvernement. Gadi Eisenkot dispose dans un premier temps jusqu'au 6 décembre pour former un gouvernement, mais il peut demander une prolongation de deux semaines, jusqu'au 20 décembre.

(Rédigé par Alexander Cornwell; Version française Rihab Latrache, édité par Benoit Van Overstraeten)