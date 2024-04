Israël sommé de coopérer pour l'aide à Gaza, admet des "erreurs" dans la mort des sept humanitaires

Israël subit vendredi une pression internationale croissante pour laisser entrer davantage d'aide humanitaire dans la bande de Gaza, au bord de la famine, au moment où son armée a admis de "graves erreurs" dans la mort de sept humanitaires, tués dans une frappe.

La bande de Gaza est le théâtre depuis près de six mois d'une guerre dévastatrice entre Israël et le Hamas, déclenchée par une attaque sans précédent du mouvement islamiste palestinien sur le sol israélien le 7 octobre.

Selon un dernier bilan vendredi du ministère de la Santé du Hamas, 33.091 personnes, majoritairement des civils, y ont été tuées.

Le Conseil des droits de l'homme de l'ONU a exigé vendredi l'arrêt de toute vente d'armes à Israël, dans une résolution évoquant les craintes de "génocide" contre les Palestiniens.

Le président américain, Joe Biden, avait lui évoqué jeudi pour la première fois la possibilité de conditionner l'aide américaine à Israël à des mesures "tangibles" face à la catastrophe humanitaire à Gaza.

Le cabinet de sécurité israélien a approuvé des "mesures immédiates pour augmenter l'aide humanitaire à la population civile" à Gaza, a déclaré vendredi le bureau du Premier ministre Benjamin Netanyahu dans un communiqué.

Israël va autoriser l'acheminement "temporaire" de l'aide par le port israélien d'Ashdod, à environ 40 kilomètres au nord de la bande de Gaza, et par le point de passage d'Erez, entre le territoire palestinien et le sud d'Israël.

Les autorités israéliennes vont aussi permettre "l'augmentation de l'aide jordanienne par Kerem Shalom", poste-frontière du sud d'Israël.

Le chef de la diplomatie américaine, Antony Blinken, a déclaré vendredi que Washington attendait des "résultats" après ces engagements, et l'Allemagne a aussi appelé Israël à mettre en oeuvre "rapidement" ses promesses, estimant que ce pays n'avait "plus d'excuses".

Israël mène une vaste opération militaire dans la bande de Gaza depuis l'attaque du 7 octobre, menée par des commandos du Hamas infiltrés depuis ce territoire. L'attaque a entraîné la mort de 1.170 personnes du côté israélien, en majorité des civils tués le jour même, selon un décompte de l'AFP réalisé à partir de chiffres officiels israéliens.

Plus de 250 personnes ont été enlevées au cours de l'attaque et emmenées comme otages dans la bande de Gaza, où 130 sont toujours détenues, parmi lesquelles, selon l'armée israélienne, 34 sont mortes.

Israël s'est juré d'anéantir le Hamas, qui a pris le pouvoir en 2007 dans la bande de Gaza et qui est considéré comme une organisation terroriste par les Etats-Unis, Israël et l'Union européenne notamment.

La pression internationale s'accentue chaque jour davantage sur Israël, notamment depuis la mort lundi soir de sept membres de l'ONG World Central Kitchen (WCK), un Palestinien et six étrangers, dans une frappe israélienne dans la bande de Gaza.

L'armée israélienne a affirmé vendredi dans un rapport avoir commis une série d'"erreurs graves", notamment d'appréciation, soulignant qu'elle avait voulu viser un "homme armé du Hamas" tirant depuis le toit d'un des camions d'aide.

Evoquant aussi des "violations des procédures opérationnelles normales", elle a reconnu que WCK avait bien communiqué son plan de route, mais les militaires chargés des frappes ne l'avaient pas en mains. Deux officiers impliqués dans cette bavure vont être limogés, selon le rapport.

WCK a demandé vendredi la création d'une commission d'enquête "indépendante", et la Pologne, dont un ressortissant fait partie des victimes, a indiqué avoir réclamé à Israël "une enquête criminelle" pour "meurtre".

Sur le terrain, le bureau de presse du Hamas a fait état vendredi de frappes aériennes et tirs d'artillerie à travers la bande de Gaza, notamment à Rafah (sud), où s'entassent près de 1,5 million de Palestiniens déplacés par les combats, et Khan Younès (sud).

Carte de la bande de Gaza et d'Israël montrant Ashdod, le point de passage d'Erez et les poste-frontières de Kerem Shalom et Rafah ( AFP / Nalini LEPETIT-CHELLA )