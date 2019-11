Israël : qui utilisera du plastique sous les yeux de Greta Thunberg ?

L'astuce a été reprise par de nombreuses entreprises en Israël : utiliser l'image de Greta Thunberg pour inciter à utiliser moins de plastique. Des photos de l'adolescente suédoise, imprimées avec des messages suggestifs du type « Êtes-vous sûrs? ? », sont disséminées près des piles de gobelets, des couverts et autres objets en plastique jetable. L'objectif est clair, il s'agit d'intimider ceux qui pensaient consommer du plastique sans vergogne. Regard accusateur, pose autoritaire, le visage grave de Greta Thunberg s'affiche sous toutes les coutures dans les cuisines des entreprises, comme dans les locaux d'Associated Press à Jérusalem, a repéré BFM TV. Une employée de la rédaction aurait lancé le mouvement en postant sur Twitter. Vite partagée, l'idée a fait des petits dans le pays, notamment dans les bureaux des médias.Les images, déposées par des employés anonymes, sont agrémentées de phrases issues de discours de l'activiste. Aux Nations unies, Greta Thunberg avait accusé le monde de rester inactif face à l'urgence climatique, scandant « Comment osez-vous? ?". La sentence se retrouve désormais entre une machine à café et une pile de serviettes en papier. Et l'initiative fonctionne. L'entreprise de culpabilisation aurait ainsi permis de réduire drastiquement la consommation de plastique dans les entreprises, comme Wix, installée à Tel-Aviv. L'utilisation de consommables en plastique « a diminué drastiquement », a...