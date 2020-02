Israël, puissance majeure au Proche-Orient

L'Etat d'Israël, où des élections législatives sont prévues le 2 mars, a été proclamé en mai 1948 à la suite d'un vote de l'ONU sur le partage de la Palestine, et il est depuis devenu une puissance majeure au Proche-Orient.

- Conflits -

Le pays a été confronté à sa première guerre face aux nations arabes dès le lendemain de sa proclamation par David Ben Gourion le 14 mai 1948.

Officiellement, Israël a livré huit guerres, dont celle dite des "Six Jours" en juin 1967, qui aboutit à l'occupation de Jérusalem-Est, de la Cisjordanie et de la bande de Gaza, ainsi que du plateau syrien du Golan et du Sinaï égyptien.

Israël a ensuite unilatéralement annexé Jérusalem-Est, puis le Golan, des décisions dénoncées par la communauté internationale.

La dernière grande opération armée a été menée en 2014 à Gaza.

Deux traités de paix ont été signés avec des pays arabes voisins d'Israël: l'Egypte en 1979 --traité aux termes duquel ce pays a récupéré le Sinaï en 1982-- et la Jordanie en 1994.

Israël est considéré comme la première puissance militaire du Proche-Orient et la seule de la région à détenir l'arme nucléaire. Il reçoit près de quatre milliards de dollars d'aide militaire annuelle des Etats-Unis.

- Colonisation -

Israël continue d'occuper la Cisjordanie mais a évacué unilatéralement en 2005 la bande de Gaza, contrôlée depuis 2007 par le mouvement islamiste Hamas.

Plus de 600.000 colons israéliens mènent une coexistence souvent conflictuelle auprès d'environ trois millions de Palestiniens en Cisjordanie et à Jérusalem-Est.

Israël considère Jérusalem comme sa capitale "unifiée et indivisible". Mais la communauté internationale ne reconnaît pas l'annexion de la partie orientale occupée de la ville, dont les Palestiniens veulent faire la capitale de l'Etat auquel ils aspirent.

Israël a affronté en 1987 puis en 2000 deux soulèvements (Intifada) des Palestiniens des territoires occupés. Le premier s'est conclu par la signature en 1993 à Washington des accords d'Oslo sur l'autonomie dans les territoires.

- Tensions régionales -

Dès le début de la guerre en Syrie en 2011, Israël --officiellement en état de guerre avec Damas-- a veillé à ne pas être aspiré dans le conflit, mais fait campagne contre la présence du mouvement libanais Hezbollah et de l'Iran, alliés du régime de Bachar al-Assad.

Israël a mené des centaines de frappes en Syrie, la plupart visant des cibles iraniennes ou du Hezbollah.

Il n'entretient de relations diplomatiques qu'avec l'Egypte et la Jordanie, mais tente de se rapprocher actuellement d'autres pays arabes comme les Emirats arabes unis et l'Arabie saoudite.

- Appui de Trump -

Dès sa prise de fonctions, le président américain Donald Trump a adopté une politique de soutien sans faille à Israël, rompant avec des décennies de diplomatie américaine.

Après la reconnaissance unilatérale en 2017 de Jérusalem comme capitale d'Israël et celle de la souveraineté de l'Etat hébreu sur le Golan syrien en 2019, il a dévoilé fin janvier un plan de paix controversé pour le Proche-Orient qui accorde de nombreuses concessions à Israël.

- Lois fondamentales -

Israël est régi par des lois fondamentales faisant office de Constitution.

En 2018, le Parlement a adopté une loi définissant le pays comme "l'Etat-nation du peuple juif". La loi, qui confère aux Juifs le droit "unique" à l'autodétermination en Israël, est dénoncée comme "discriminatoire" notamment par l'opposition et l'importante communauté arabe israélienne.

Les Arabes israéliens sont les descendants des Palestiniens restés sur leurs terres après la création d'Israël.

- "Start-up" -

Avec neuf millions d'habitants, la population a décuplé depuis 1948. Le pays connaît un chômage très bas, une inflation quasi inexistante et une croissance de près de 3%, mais selon l'agence nationale de la sécurité sociale, près de 1,8 million d'habitants vivent sous le seuil de pauvreté.

Israël, qui se proclame la "start-up nation", est considéré comme un centre mondial de la haute technologie et dispose d'un terreau d'entreprises très actives dans les secteurs de la cyberdéfense, de l'informatique et des systèmes de surveillance. Le secteur de la high-tech représente plus de 40% des exportations.

Le pays, qui a peu de ressources naturelles, a découvert ces dernières années d'importants gisements de gaz naturel en Méditerranée.

Le tourisme constitue aussi une source de revenus.

