Israël : premier obstacle franchi pour créer une commission d'enquête sur le 7-Octobre

Le centriste Gadi Eisenkot (G) chargé de former le prochain gouvernement israélien lors d'une séance à la Knesset, le Pralement israélien, le 25 novembre 2026 ( AFP / Ilia YEFIMOVICH )

Le Parlement israélien a adopté mercredi en lecture préliminaire un projet de loi visant à créer une commission d'enquête sur les défaillances sécuritaires ayant précédé l'attaque du Hamas le 7 octobre 2023, à laquelle Benjamin Netanyahu s'est toujours opposé.

Le texte, présenté par le parti Yashar du centriste Gadi Eisenkot, principal rival du Premier ministre sortant, a été approuvé par 65 voix contre 50.

Ce vote intervient en pleines tractations pour former un gouvernement menées par M. Eisenkot, qui s'efforce, avant même d'y parvenir, de livrer une bataille législative contre M. Netanyahu et son héritage.

L'adoption du texte en lecture préliminaire a été accueillie par les applaudissements de proches des victimes du 7-Octobre se trouvant à la Knesset, le Parlement israélien, selon les images retransmises par la chaîne parlementaire.

Gadi Eisenkot accuse régulièrement le Premier ministre sortant de porter une responsabilité personnelle dans l'attaque du Hamas, en ayant notamment ignoré des avertissements donnés par ses services de sécurité et les Émirats arabes unis, selon des informations de presse.

Benjamin Netanyahu rejette catégoriquement ces accusations et soutient que ses services ne l'ont pas réveillé dans la nuit du 6 au 7 octobre, quand les combattants du mouvement islamiste palestinien se préparaient à lancer leur assaut.

Il s'est toujours opposé à la création d'une telle commission étatique, un mécanisme doté de larges prérogatives pour enquêter de manière indépendante.

Créer cette commission d'enquête "est un devoir national et moral", et une étape "essentielle pour mettre au jour la vérité et tirer les leçons pour assurer la sécurité d'Israël", a réagi dans un communiqué Yashar.

Le texte doit maintenant faire l'objet de plusieurs débats, et être encore approuvé par trois votes à la Knesset pour que la commission soit effectivement créée. Mais son approbation en lecture préliminaire marque déjà une étape majeure dans le processus.

Offensive et tractations

Le Premier ministre sortant, Benjamin Netanyahu, s'expirme à la Knesset, le Parlement israélien, le 25 novembre 2026 ( AFP / Ilia YEFIMOVICH )

Sur le papier, le bloc de M. Eisenkot, appuyé par deux formations arabes israéliennes hostiles à M. Netanyahu, a assez de voix pour le faire adopter, malgré l'absence de majorité claire à l'issue des législatives du 27 octobre.

Dans le détail, cette commission serait créée dans le but d'"enquêter sur les circonstances et les facteurs qui ont mené au massacre (du 7-Octobre), ainsi que sur la guerre qui a suivi" dans la bande de Gaza, selon un communiqué de la Knesset.

Elle serait composée de cinq membres et devrait publier ses conclusions préliminaires au plus tard un an après son établissement.

L'offensive législative du camp anti-Netanyahu fait suite à l'élection la semaine dernière à la présidence de la Knesset de Matan Kahana, un proche de Gadi Eisenkot - un poste stratégique qui lui permet d'accélérer ou de retarder des débats ou des votes sur des propositions de loi.

Dans la foulée, la commission provisoire chargée d'organiser les travaux parlementaires a décidé d'accélérer l'examen de plusieurs projets de loi, en les exemptant du délai d'attente habituel de 45 jours.

Gadi Eisenkot entend profiter de cette procédure accélérée pour faire adopter plusieurs textes avant même d'avoir constitué sa coalition gouvernementale, disant vouloir revenir sur plusieurs mesures adoptées sous le gouvernement sortant, dont une réforme judiciaire qui avait provoqué l'une des plus importantes vagues de manifestations de l'histoire d'Israël.

En parallèle, l'ancien chef d'état-major poursuit d'intenses tractations en vue de former le prochain gouvernement, mais son bloc reste divisé sur la stratégie à adopter.

Ces derniers jours, Yashar et le Likoud de droite de Benjamin Netanyahu ont tenu trois séries de discussions pour évoquer une possible coalition, mais sans aucune avancée notable apparente.

Mardi, Avigdor Liberman, ancien proche collaborateur du Premier ministre sortant devenu l'un de ses détracteurs, a conclu un accord de coalition avec M. Eisenkot.

Mais, signe de l'équilibre difficile à trouver pour M. Eisenkot, son partenaire de gauche Yaïr Golan, dirigeant du parti Les Démocrates, a annoncé suspendre les discussions avec Yashar pour protester contre les négociations en cours avec le Likoud.