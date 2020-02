Israël-Palestine : la France a-t-elle perdu sa voix ?

Le « plan de paix » de Donald Trump sur le Proche-Orient n'en finit pas de bouleverser les acteurs traditionnels du conflit israélo-palestinien. En faisant la part belle aux demandes de la droite israélienne ? il ouvre la voie à une annexion immédiate par Israël des colonies en Cisjordanie et de la vallée stratégique du Jourdain ? tout en restant très évasif sur les conditions d'un futur État palestinien, qui devra être démilitarisé, discontinu et non souverain, ce document de 180 pages a placé les alliés des États-Unis, dont la France, dans une situation inconfortable.Lire aussi Pourquoi le plan Trump embarrasse les pays arabesLe 29 janvier dernier, en réaction à la divulgation du plan, le ministère français des Affaires étrangères a publié un communiqué saluant « les efforts du président Trump » et annonçant qu'il « étudiera avec attention le plan de paix qu'il a présenté ». Ce faisant, le Quai d'Orsay rappelle que « la solution des deux États, en conformité avec le droit international et les paramètres internationalement agréés, est nécessaire à l'établissement d'une paix juste et durable au Proche-Orient ». « En rappelant les paramètres nécessaires à la paix, ce communiqué explique bien, en langage diplomatique, que l'on n'est pas d'accord avec le plan de Trump, explique un diplomate sous le couvert de l'anonymat. Connaissant la propension de Donald Trump à parfois incriminer ses alliés, on ne va pas...