Israël: Netanyahu choisit un nouveau chef du Shin Bet en dépit d'un recours en justice

Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, le 27 mars 2025 à Jérusalem ( AFP / Menahem KAHANA )

Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, a choisi l'ex-commandant de la marine Eli Sharvit comme nouveau chef du Shin Bet, a indiqué lundi son bureau, malgré le gel par la Cour suprême du limogeage du directeur en exercice du service de sécurité intérieure.

Il n'a pas été précisé quand et comment M. Sharvit prendrait officiellement la direction de l'agence étant donné que l'arrêt de la Cour suprême sur la révocation de l'actuel directeur, Ronen Bar, n'a pas encore été rendu.

M. Netanyahu a décidé le 21 mars de se séparer de M. Bar en évoquant "une perte de confiance professionnelle et personnelle persistante entre le Premier ministre et le directeur du service" qui empêche "le gouvernement et le Premier ministre d'exercer efficacement leurs pouvoirs".

Un communiqué officiel laconique avait annoncé que M. Bar quitterait ses fonctions au plus tard le 10 avril.

Mais à la suite de recours, la Cour suprême a suspendu le limogeage de ce dernier jusqu'à leur examen d'ici au 8 avril.

"Après avoir mené des entretiens approfondis avec sept candidats qualifiés, le Premier ministre Benjamin Netanyahu a décidé de nommer l'ancien commandant de la marine, l'amiral réserviste Eli Sharvit, au poste de prochain directeur du Shin Bet", indique le bureau de M. Netanyahu dans un communiqué.

Le texte souligne ses 36 ans de service dans dans l'armée israélienne, dont 5 ans en tant que commandant de la marine.

- "Irresponsable" -

"A ce poste, il a dirigé le développement de la force de défense maritime (...) et géré des systèmes opérationnels complexes contre le (mouvement islamiste palestinien) Hamas, le (mouvement islamiste libanais) Hezbollah et l'Iran", ajoute le texte.

Ronen Bar, alors chef du Shin Bet, le 13 mai 2024 à Jérusalem ( POOL / GIL COHEN-MAGEN )

L'examen des recours contre le limogeage de Ronen Bar et le choix d'un nouveau candidat par M. Netanyahu "se déroulent en parallèle", explique une experte en droit administratif et constitutionnel qui a demandé à conserver l'anonymat.

"La question de la légalité du licenciement" de M. Bar doit être examinée par la Cour suprême qui pourrait "annuler" la décision du gouvernement, ajoute l'experte.

L'annonce de la désignation d'un nouveau directeur du Shin Bet pourrait être "une tentative d'influencer la Cour", selon l'experte.

La procureure générale du pays, Gali Baharav-Miara, qui joue aussi le rôle de conseillère juridique du gouvernement, avait averti M. Netanyahu que la décision de la Cour suprême lui "interdisait" temporairement de nommer un nouveau chef du Shin Bet.

Le chef de l'opposition israéliennne, Yaïr Lapid, a qualifié sur son compte X le processus de sélection du nouveau chef du Shin Bet de "hâtif" et d'"irresponsable".

Son "seul but" est de "mettre fin à l'enquête sur le +Qatar Gate+ , avant que Netanyahu ne soit convoqué pour être interrogé, comme l'a récemment ordonné le procureur générale", écrit-il.

Dans l'affaire nommée "Qatargate" par les médias, des proches du Premier ministre sont soupçonnés par le Shin Bet d'avoir reçu des pots-de-vin en provenance du Qatar.

- "Ils jouent avec le feu" -

Un autre dirigeant de l'opposition, Benny Gantz, a lui estimé que M. Netanyahu avait ainsi "décidé de poursuivre sa campagne contre le système judiciaire et de conduire l'Etat d'Israël vers une crise constitutionnelle dangereuse".

Benny Gantz en visite sur les hauteurs du Golan annexé par Israël, le 8 décembre 2024 ( AFP / Jalaa MAREY )

Ronit Levine-Schnur, experte en droit constitutionnel à l'université de Tel-Aviv, nuance ces critiques en soulignant que le choix du nouveau chef du Shin Bet ne sera officiel que lorsqu'il sera validé par le gouvernement et publié au journal officiel: "tout ce que nous avons actuellement est la recommandation du Premier ministre".

Elle critique cependant l'approche du gouvernement et le moment de l'annonce du choix d'Eli Sharvit: "Il faut respecter la loi, c'est l'essentiel (...), ils jouent avec le feu", a-t-elle dit à l'AFP.

La décision de limoger le chef du Shin Bet a provoqué d'importantes manifestations en Israël. Certains dénoncent ce qu'ils considèrent comme une dérive autocratique du Premier ministre, à la tête d'un des gouvernements les plus à droite de l'histoire d'Israël.

Outre la tentative de limogeage de Ronen Bar, le Parlement israélien a adopté jeudi une loi renforçant l'influence du pouvoir politique sur la nomination des juges, ce qui relance un projet de réforme judiciaire clivant qui avait provoqué des manifestations massives en 2023.

Le gouvernement a aussi engagé une procédure de destitution contre la procureure générale du pays, Gali Baharav-Miara.