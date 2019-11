Israël : Netanyahou mis en examen pour corruption, fraude et abus de confiance

« Ce qui se passe ici est une tentative de mener un coup d'Etat», a réagi le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou après avoir été mis en examen jeudi soir pour « corruption, fraude et abus de confiance » dans différentes affaires. Il a appelé « à enquêter sur les enquêteurs ». qui ont mené les investigations contre lui, en assurant qu'il n'allait «pas abandonner ». C'est un « jour très triste pour l'Etat Israël », a déclaré son grand rival, Benny Gantz. Dans l'affaire « 4000 » également appelée dossier « Bezeq », du nom d'un groupe israélien de télécoms, la justice soupçonne le dirigeant conservateur du Likoud d'avoir accordé des faveurs gouvernementales qui pourraient avoir rapporté des millions de dollars au patron de ce groupe en échange d'une couverture médiatique favorable sur le site d'informations Walla. Dans cette affaire, il est mis en examen pour « corruption, fraude et abus de confiance ». Le procureur général a aussi décidé de mettre en examen Benyamin Netanyahou pour « fraude et abus de confiance » dans les deux autres dossiers sur lesquels il devait se prononcer : les affaires « 1000 », dans laquelle le Premier ministre est soupçonné d'avoir reçu de luxueux cadeaux de la part de richissimes personnalités, et « 2000 ». Dans ce dossier, le Premier ministre aurait, selon les enquêteurs, tenté de s'assurer une couverture favorable dans le plus grand quotidien payant d'Israël, le Yediot Aharonot. Il aurait essayé de mettre en place un accord avec le patron du journal, Arnon Moses. En retour, le Premier ministre aurait évoqué la possibilité de faire voter une loi qui aurait limité la diffusion d'Israel Hayom, quotidien gratuit et principal concurrent du Yediot. L'accord n'a finalement jamais été conclu mais le dirigeant israélien est mis en examen pour fraude et abus de confiance.Benyamin Netanyahou, le plus pérenne des Premiers ministres de l'histoire ...