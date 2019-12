Israël : Netanyahou conduira le Likoud à de nouvelles législatives

Insubmersible Benyamin Netanyahou. Mis en examen pour corruption, le Premier ministre israélien a annoncé vendredi avoir remporté une « immense victoire » à la primaire du Likoud. Il conduira le parti de droite à de nouvelles élections législatives en mars prochain. Les troisièmes en un an après les scrutins d'avril et de septembre qui ont abouti à une impasse politique.Le député et ancien ministre Gideon Saar avait peu de chances de l'emporter face à Benjamin Netanyahu, à la tête du Likoud depuis 1993, si l'on excepte les six ans où le parti était dirigé par Ariel Sharon. Mais des résultats serrés auraient pu fragiliser le Premier ministre. Résultat final : 72,5 % pour le chef de gouvernement, 27,5 % pour son rival. Quelque 57 000 membres du parti ont voté pour cette primaire, soit une participation légèrement inférieure à 50 %.« Merci aux membres du Likoud pour leur confiance, leur soutien et leur affection », a lancé Benyamin Netanyahou sur Twitter peu après minuit, soit une heure après la fin du scrutin. « Avec votre aide et celle de Dieu, je dirigerai le Likoud vers une grande victoire aux élections à venir et nous continuerons à mener l'Etat d'Israël vers des réussites sans précédentes », a-t-il poursuivi.Une campagne intenseGideon Saar a concédé sa défaite et félicité le chef du gouvernement. « Je suis satisfait de ma décision de me dresser » contre lui, a-t-il écrit sur Twitter. « Ceux qui ne veulent pas prendre de risque ne gagneront jamais ». « Félicitations au Premier ministre [...]. Mes collègues et moi serons derrière lui lors de la campagne pour assurer la victoire du Likoud aux élections », a-t-il ajouté.Le scrutin avait été réclamé par Gideon Saar après l'inculpation le mois dernier de Benyamin Netanyahou, 70 ans, pour corruption, abus de confiance et fraude dans trois affaires. Le Premier ministre le plus pérenne de l'histoire d'Israël a dénoncé de « fausses ...