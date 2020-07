Israël-Mönchengladbach : L'autre match du siècle

Le 25 février 1970, le Borussia Mönchengladbach affrontait l'équipe d'Israël à Tel-Aviv, devenant ainsi la première formation professionnelle allemande à jouer contre la Nivcheret (sélection) sur le sol de l'État hébreu. Retour sur un match considéré par certains comme le point de départ des relations germano-israéliennes, 25 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale.



Schaffer, le précurseur

C'est une image simple qui orne sa mémoire, comme un tableau en mouvement voué à décorer à jamais le vestibule de ses pensées. Il y a 50 ans et des poussières, Yakov Hadas-Handelsman, qui deviendra plus tard ambassadeur d'Israël en Allemagne, était là, trépignant dans les travées du stade Bloomfield de Tel-Aviv, pour voir la sélection israélienne affronter le Borussia Mönchengladbach à guichets fermés. Ce 25 février 1970, la(la sélection, N.D.L.R.) ne fait pas le poids face au mastodonte allemand et le regard du gamin d'alors zieute avec admiration l'adversaire. Notamment le meneur de jeu des, Günter Netzer., se rappelle Hadas-Handelsman, prêt à tout pour obtenir l'un des 22 000 sésames du Bloomfield Stadium, quitte à chiper quelques shekels dans le portefeuille de sa mère.Israël se fait finalement balayer 6-0, mais Gladbach, qui sera sacré champion d'Allemagne à l'issue de la saison 1970, quitte le stade sous les applaudissements et les enthousiastesdu public local. Drôle de spectacle. Après la fin de la Seconde Guerre mondiale et l'horreur de l'holocauste, certaines grandes figures de l'opinion israélienne théorisaient pourtant l'impossibilité de renouer un jour avec le bourreau allemand. Le football achèvera pourtant de démontrer que les deux pays se devaient de nouer un dialogue qui se poursuit encore aujourd'hui.L'histoire du match de Tel-Aviv a pour point de départ une amitié singulière, qui unit le sélectionneur israélien Emmanuel "Eddy" Schaffer et l'entraîneur des, Hennes Weisweiler. Le premier, juif polonais né en 1923, a vécu une bonne partie de son enfance et de son adolescence en Allemagne, avant de fuir l'horreur nazie en sillonnant l'Europe jusqu'au fin fond des steppes du Kazakhstan, avant de Lire la suite de l'article sur SoFoot.com