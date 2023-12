Israël mène des frappes meurtrières à Gaza, Netanyahu veut intensifier les combats

Vue aérienne de Palestiniens pleurant leurs proches tués dans une frappe israélienne sur le camp de réfugiés d'Al-Maghazi (centre de Gaza) et enveloppés dans des sacs mortuaires après leur transfert à l'extérieur de l'hôpital Al-Aqsa à Deir Al-Balah (centre), le 25 décembre 2023 ( AFP / MAHMUD HAMS )

Des dizaines de Palestiniens ont été tués ces dernières 24 heures dans des frappes israéliennes massives à Gaza, où le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu s'est rendu lundi en promettant une intensification de l'offensive contre le Hamas dans le territoire dévasté et assiégé.

Alors que les craintes d'un débordement du conflit persistent, l'Iran, allié du Hezbollah libanais et du Hamas palestinien, a accusé Israël d'avoir tué un chef des Gardiens de la Révolution, son armée idéologique, dans une frappe en Syrie et a promis de venger sa mort.

Déclenchée il y a près de trois mois par une attaque sans précédent du mouvement islamiste palestinien Hamas contre Israël, la guerre n'offre aucun répit aux civils palestiniens menacés de famine selon l'ONU dans le territoire surpeuplé de 362 km2, malgré des appels pressants à un cessez-le-feu.

Selon un dernier bilan du ministère de la Santé du Hamas au pouvoir à Gaza depuis 2007, 20.674 personnes ont été tuées dans les opérations militaires israéliennes, en majorité des civils, ainsi que près de 55.000 blessées.

L'offensive, la plus sanglante jamais menée par Israël contre le Hamas à Gaza, a été lancée en représailles à l'attaque du groupe palestinien sur son sol le 7 octobre, qui a fait environ 1.140 morts, la plupart des civils, selon les derniers chiffres officiels israéliens. Les commandos palestiniens ont aussi enlevé environ 250 personnes dont 129 restent détenues à Gaza.

Israël a juré de détruire le Hamas, classé organisation terroriste par les Etats-Unis et l'Union européenne notamment.

Lundi avant l'aube, l'aviation israélienne a massivement bombardé Gaza, soumise à un blocus israélien depuis 2007, deux ans après le retrait unilatéral d'Israël en 2005 de ce territoire qu'il a occupé pendant 38 ans.

Des hommes retirent le corps d'une victime des décombres d'une maison touchée par un bombardement israélien contre le camp de réfugiés d'al-Maghazi, le 25 décembre 2023 ( AFP / MAHMUD HAMS )

Une frappe près du village d'Al-Zawaida (centre) a fait 12 morts et une autre au moins 18 morts à Khan Younès (sud), selon le ministère de la Santé du Hamas.

Dimanche soir, au moins 70 personnes ont été tuées dans une frappe sur le camp de réfugiés d'al-Maghazi (centre), d'après cette source. L'armée israélienne a dit "vérifier l'incident".

- "Et si c'était ton fils!" -

Colonnes de fumée s'élevant au-dessus de Khan Younès lors d'un bombardement israélien, vues depuis la ville Rafah, dans le sud de la bande de Gaza, le 25 décembre 2023 ( AFP / SAID KHATIB )

Côté israélien, l'armée a annoncé la mort de deux soldats, ce qui porte à 156 le nombre de ses militaires tués depuis le lancement de l'offensive terrestre à Gaza le 27 octobre, 20 jours après le début des bombardements aériens.

Et les combattants palestiniens ont tiré des roquettes dans la journée sur Israël, dont la plupart sont généralement interceptées par le système de défense anti-missiles israélien.

Malgré les appels croissants à un cessez-le feu, un lourd bilan humain et une crise humanitaire qualifiée de catastrophique par l'ONU et les ONG, le Premier ministre israélien reste inflexible.

Après s'être rendu lundi à Gaza, il a déclaré devant les élus de son parti Likoud: "je reviens maintenant de Gaza. Nous n'arrêtons pas, nous continuons de nous battre et nous intensifions les combats dans les jours à venir. Ca sera une longue guerre (...)".

Ensuite, lors d'un discours au Parlement au cours duquel il expliquait que les troupes avaient besoin de "plus de temps" pour obtenir la libération des otages, M. Netanyahu a été chahuté par des familles d'otages qui scandaient "Maintenant, maintenant!"

"Et si c'était ton fils?", "80 jours, chaque minute c'est l'enfer", pouvait-on lire sur des banderoles brandies par ces familles.

Des proches d'otages retenus à Gaza manifestent devant le ministère de la Défense à Tel-Aviv avant une réunion prévue du cabinet de guerre, le 25 décembre 2023 ( AFP / JACK GUEZ )

En soirée, des proches d'otages ont manifesté devant le ministère de la Défense à Tel-Aviv avant une réunion prévue du cabinet de guerre.

"Libérez nos otages maintenant! A n'importe quel prix!", proclamait une pancarte.

- Israël "paiera" avertit l'Iran -

Dans la bande de Gaza soumise par Israël à un siège total depuis le 9 octobre, la situation des 1,9 million de déplacés -85% de la population selon l'ONU- est désespérée d'après les agences onusiennes, qui disent qu'aucun lieu n'est sûr dans le territoire.

Vue aérienne des dégâts dans le camp de réfugiés d'Al-Maghazi dans la bande de Gaza, où des Palestiniens inspectent les destructions après une frappe israélienne nocturne, le 25 décembre 2023 ( AFP / MAHMUD HAMS )

"L'armée israélienne n'épargne pas les civils", accuse Ziad Awad, dans le camp d'al-Maghazi en évoquant les frappes nocturnes. C'était comme un "tremblement de terre".

Malgré le vote vendredi par le Conseil de sécurité de l'ONU d'une résolution réclamant l'acheminement "immédiat" et "à grande échelle" de l'aide humanitaire, celle-ci n'a pas augmenté de manière significative et les habitants manquent de tout.

Le patron de l'ONU Antonio Guterres et son personnel, qui ne cessent d'alerter sur la situation catastrophique à Gaza et d'appeler à un cessez-le-feu, se sont attirés les foudres du chef de la diplomatie israélienne Eli Cohen pour qui "la conduite de l'ONU est une honte".

Un Palestinien pleure la mort de proches dans une frappe israélienne nocturne contre le camp de réfugiés d'Al-Maghazi, lors de funérailles à l'hôpital Al-Aqsa de Deir Al-Balah, dans le centre de la bande de Gaza, le 25 décembre 2023 ( AFP / MAHMUD HAMS )

L'ONU a prévenu que dans les six prochaines semaines l'ensemble de la population risque de subir un niveau élevé d'insécurité alimentaire, pouvant aller jusqu'à la famine.

Malgré les positions intransigeantes des protagonistes, les médiateurs égyptiens et qataris tentent toujours de négocier une nouvelle trêve, après celle d'une semaine fin novembre qui a permis la libération de 105 otages contre 240 prisonniers palestiniens et l'entrée à Gaza d'importantes aides.

Les violences hors des frontières d'Israël et de Gaza font en outre toujours planer le spectre d'un élargissement du conflit, avec notamment des échanges de tirs quasi-quotidiens et parfois meurtriers entre le Hezbollah et l'armée israélienne à la frontière entre le Liban et Israël et les attaques des rebelles Houthis du Yémen contre des navires en mer Rouge et en mer d'Arabie.

Une photo non datée diffusée par l'agence de presse iranienne Tasnim montre Razi Moussavi, un haut gradé des Gardiens de la Révolution iraniens dans un lieu non précisé, après l'annonce de sa mort dans une attaque en syrie imputée à Israël, le 25 décembre 2023 ( TASNIM NEWS / - )

L'Iran a accusé Israël d'avoir tué par des tirs de missiles contre sa maison près de Damas, le général de brigade, Razi Moussavi, "responsable logistique (en Syrie) de l'axe de la résistance" face à Israël. Cet "axe" regroupe notamment l'Iran, le Hezbollah, le Hamas et les Houthis.

Interrogée sur cette frappe, l'armée israélienne s'est refusée à tout commentaire.

Mais le président iranien Ebrahim Raïssi a prévenu qu'Israël "paiera certainement pour ce crime".