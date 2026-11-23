Israël : les partis d'Eisenkot et de Netanyahu vont reprendre leurs discussions

Le centriste Gadi Eisenkot chargé de former le prochain gouvernement israélien à son arrivée au Parlement à Jérusalem, le 10 novembre 2026 ( AFP / Ilia YEFIMOVICH )

Les partis de Benjamin Netanyahu et de son rival Gadi Eisenkot, chargé de former le prochain gouvernement israélien, doivent reprendre leurs négociations lundi pour tenter de former une coalition, au lendemain de pourparlers infructueux.

Les deux délégations doivent se retrouver "dans la soirée" pour un troisième cycle de négociations, a annoncé à l'AFP un porte-parole du Likoud, la formation du Premier ministre sortant.

La veille, leurs représentants s'étaient réunis pendant près de quatre heures avec ceux du parti centriste Yashar pour aborder plusieurs sujets qui "ont fait l'objet de discussions approfondies", selon un communiqué laconique conjoint publié à l'issue.

M. Eisenkot a jusqu'au 6 décembre — un délai pouvant être prolongé de 14 jours — pour former un gouvernement, après les législatives de fin octobre qui n'ont donné de majorité absolue à aucun camp.

Doté de 48 sièges seulement sur les 120 du Parlement, l'ancien chef d'état-major de l'armée doit rallier des soutiens mais son bloc reste divisé sur la stratégie à adopter : s'unir aux partis ultraorthodoxes, se rapprocher des formations arabes ou former un gouvernement d'union nationale avec le Likoud.

Le Premier ministre israélien sortant Benjamin Netanyahu au Parlement israélien (Knesset) lors de la journée d’ouverture de la nouvelle législature à Jérusalem, le 10 novembre 2026 ( AFP / Ilia YEFIMOVICH )

Cette dernière formule, activement défendue par Benjamin Netanyahu, pourrait reposer sur une rotation entre les deux hommes au poste de Premier ministre, un dispositif déjà expérimenté en Israël.

Elle permettrait au chef du gouvernement sortant de conserver une marge de manoeuvre politique, alors qu'il est jugé pour corruption, mais aussi de continuer à s'opposer à la création d'une commission d'enquête indépendante sur les défaillances sécuritaires ayant précédé l'attaque du Hamas du 7 octobre 2023.

Mais cette perspective se heurte au refus de Gadi Eisenkot: selon la presse locale, il privilégierait la formation d'un gouvernement d'union nationale qu'il dirigerait sans partage du pouvoir.

Dans ce cas de figure, il serait prêt à accueillir le Likoud ainsi que certaines formations de la coalition gouvernementale sortante, à l'exclusion du parti d'extrême droite du sulfureux Itamar Ben Gvir.

Cette ouverture au Likoud ne fait toutefois pas l'unanimité au sein de son bloc. Il est temps "de mettre fin à ces négociations de façade", a réagi lundi sur X le chef du parti de gauche Les Démocrates, Yaïr Golan.

Vendredi, Gadi Eisenkot avait prévenu que si les négociations n'avançaient pas, il formerait "un gouvernement d'urgence nationale" minoritaire, qu'il tenterait ensuite d'élargir.