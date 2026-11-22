Israël : les partis d'Eisenkot et de Netanyahu reprennent leurs pourparlers sur fond de divergences

Le centriste Gadi Eisenkot chargé de former le prochain gouvernement israélien à son arrivée au Parlement, à Jérusalem le 10 novembre 2026 ( AFP / Ilia YEFIMOVICH )

Les partis de Benjamin Netanyahu et de son rival Gadi Eisenkot, chargé de former le prochain gouvernement israélien, engagent dimanche de nouveaux pourparlers en vue d'une éventuelle coalition, conditionnée par le Likoud du Premier ministre sortant à la poursuite des grands axes de sa politique.

Les délégations du Yashar centriste de M. Eisenkot et du Likoud ont rendez-vous à 13H00 (11H00 GMT) dans un hôtel à Herzliya, près de Tel-Aviv, selon la chaîne privée 14, après une première rencontre dimanche dernier.

Ancien chef d'état-major de l'armée, M. Eisenkot a jusqu'au 6 décembre - un délai pouvant être prolongé de 14 jours - pour former un gouvernement, après les législatives de fin octobre qui n'ont donné de majorité absolue à aucun des deux camps.

Avec 48 sièges à la Knesset - où la majorité absolue en requiert 61 - son bloc reste toutefois divisé sur la stratégie à adopter pour constituer une coalition. Les options varient, d'une alliance avec les partis ultraorthodoxes à un rapprochement avec les formations arabes ou la formation d'un gouvernement d'union nationale avec le Likoud.

Samedi, Yashar a présenté la tenue des discussions comme "un engagement réel en faveur de la formation du gouvernement le plus large possible", précisant que Gadi Eisenkot avait demandé à ses représentants d'explorer toutes les pistes.

Le Premier ministre israélien ortant Benjamin Netanyahu lors de la prestation de serment des nouveaux députés, au Parlement (Knesset) à Jérusalem, le 10 novembre 2026 ( AFP / Ilia YEFIMOVICH )

Mais le Likoud a posé dans la foulée plusieurs conditions à sa participation à un gouvernement d'union, une formule mise en avant par M. Netanyahu, qui joue sa survie politique .

Le Likoud exige notamment la fin de "toutes les attaques personnelles et incitations à la haine" visant, selon lui, le Premier ministre sortant et son gouvernement, ainsi qu'un engagement à former une coalition réunissant "tous les partis qui soutiennent l'existence de l'État d'Israël en tant qu'État-nation du peuple juif" sans la participation des partis arabes.

"Union" ou "urgence nationale"?

Ces derniers, qui disposent de 19 sièges au Parlement, et s'opposent au maintien de M. Netanyahu au pouvoir, sont régulièrement pris pour cible par le Premier ministre sortant et ses alliés.

Le Likoud réclame également un accord sur plusieurs orientations politiques majeures, notamment le rejet de la création d'un État palestinien, le maintien du contrôle israélien sur des territoires en Syrie, au Liban et dans la bande de Gaza, ainsi qu'un compromis sur la conscription des juifs ultraorthodoxes, une question particulièrement sensible en Israël.

Manifestation en faveur de la participation des partis arabes à une coalition gouvernementale devant le domicile de Gadi Eisenkot, chargé de former un gouvernement, à Herzliya, le 29 octobre 2026 ( AFP / Jack GUEZ )

Un éventuel gouvernement d'union pourrait reposer sur une rotation au poste de Premier ministre entre MM. Eisenkot et Netanyahu, chacun dirigeant l'exécutif à tour de rôle, une formule déjà expérimentée en Israël.

M. Eisenkot, dont la campagne électorale a été axée sur le rejet de M. Netanyahu, a toutefois exclu d'intégrer une coalition dirigée par le Premier ministre sortant.

Son allié Naftali Bennett, ancien Premier ministre, a également réaffirmé samedi son refus de rejoindre une coalition avec Benjamin "Netanyahu ou son bloc, quelles que soient les circonstances".

Vendredi, Gadi Eisenkot, a dans tous les cas prévenu qu'il ne laisserait pas les discussions s'éterniser: si les négociations n'avancent pas, "j'ai l'intention de former un gouvernement d'urgence nationale que je tâcherai ensuite d'élargir, que ce soit avant ou après la prestation de serment", au Parlement, a affirmé.

Un gouvernement minoritaire dirigé par M. Eisenkot pourrait être appuyé de l'extérieur par les 19 députés arabes de Raam et de la Liste unifiée.

Mais le nationaliste Avigdor Liberman, autre allié de M. Eisenkot, s'y oppose et préconise à la place une alliance avec deux partis ultra-orthodoxes, Shass et le JUT.