Israël : les partis d'Eisenkot et de Netanyahu achèvent leurs discussions sans parvenir à un accord

Le centriste Gadi Eisenkot chargé de former le prochain gouvernement israélien à son arrivée au Parlement, à Jérusalem le 10 novembre 2026 ( AFP / Ilia YEFIMOVICH )

Les partis de Benjamin Netanyahu et de son rival Gadi Eisenkot, chargé de former le prochain gouvernement israélien, ont conclu dimanche de nouveaux pourparlers sans parvenir à un accord sur une éventuelle coalition, qui nécessiterait d'importantes concessions de part et d'autre.

Au terme de quasiment quatre heures de discussions, les représentants du parti centriste Yashar de M. Eisenkot et du Likoud de M. Netanyahu ont achevé leur réunion à Herzliya, près de Tel-Aviv, une semaine après une première rencontre.

"Les positions des deux partis sur une série de questions de fond ont été présentées et ont fait l'objet de discussions approfondies", ont indiqué les deux formations dans un communiqué laconique, ne laissant transparaître aucun signe de rapprochement et se bornant à annoncer la tenue d'une nouvelle réunion, sans préciser quand.

Ancien chef d'état-major de l'armée, M. Eisenkot a jusqu'au 6 décembre — un délai pouvant être prolongé de 14 jours — pour former un gouvernement, après les législatives de fin octobre qui n'ont donné de majorité absolue à aucun camp.

Avec 48 sièges à la Knesset (Parlement israélien), où la majorité absolue en requiert 61, son bloc reste divisé sur la stratégie à adopter : s'allier aux partis ultraorthodoxes, se rapprocher des formations arabes ou former un gouvernement d'union nationale avec le Likoud.

Cette dernière formule, activement défendue par Benjamin Netanyahu, pourrait reposer sur une rotation entre les deux hommes au poste de Premier ministre, un dispositif déjà expérimenté en Israël.

Cette formule permettrait au Premier ministre sortant de conserver les leviers politiques que lui confère sa fonction, alors qu'il est jugé pour corruption, mais aussi de continuer à s'opposer à la création d'une commission d'enquête indépendante sur les défaillances sécuritaires ayant précédé l'attaque du Hamas du 7 octobre 2023.

Casse-tête

Le Premier ministre israélien ortant Benjamin Netanyahu lors de la prestation de serment des nouveaux députés, au Parlement (Knesset) à Jérusalem, le 10 novembre 2026 ( AFP / Ilia YEFIMOVICH )

Mais cette perspective se heurte au refus de Gadi Eisenkot de gouverner sous la direction de Benjamin Netanyahu.

Selon la presse locale, il privilégierait la formation d'un gouvernement d'union nationale qu'il dirigerait lui-même, sans partage du pouvoir avec son adversaire.

Dans cette optique, il serait prêt à accueillir le Likoud ainsi que certaines formations de la coalition gouvernementale sortante, à l'exclusion toutefois du parti d'extrême droite du sulfureux Itamar Ben Gvir.

Cette ouverture au Likoud fait toutefois apparaître des divergences au sein même du bloc de M. Eisenkot.

L'un de ses alliés, l'ancien Premier ministre Naftali Bennett, a réaffirmé samedi son refus de participer à une coalition avec "Netanyahu ou son bloc, quelles que soient les circonstances".

Samedi, Yashar a néanmoins présenté les discussions comme "un engagement réel en faveur de la formation du gouvernement le plus large possible", précisant que M. Eisenkot avait demandé à ses représentants d'explorer toutes les pistes.

Le Likoud avait aussitôt posé plusieurs conditions à sa participation à un gouvernement d'union, notamment la fin de "toutes les attaques personnelles" visant, selon lui, le Premier ministre sortant et son gouvernement.

"Union" ou "urgence"?

Il exige également une coalition réunissant "tous les partis qui soutiennent l'existence de l'État d'Israël en tant qu'État-nation du peuple juif" sans la participation des partis arabes.

Ces derniers, qui s'opposent aussi au maintien de M. Netanyahu au pouvoir, sont régulièrement pris pour cible par la droite et l'extrême droite.

Le Likoud réclame aussi le rejet de la création d'un État palestinien, le maintien du contrôle israélien sur des territoires en Syrie, au Liban et dans la bande de Gaza, ainsi qu'un compromis sur la conscription des juifs ultraorthodoxes, une question particulièrement sensible en Israël.

Manifestation en faveur de la participation des partis arabes à une coalition gouvernementale devant le domicile de Gadi Eisenkot, chargé de former un gouvernement, à Herzliya, le 29 octobre 2026 ( AFP / Jack GUEZ )

Vendredi, Gadi Eisenkot avait prévenu que si les négociations n'avançaient pas, il formerait "un gouvernement d'urgence nationale" qu'il tenterait ensuite d'élargir, "que ce soit avant ou après la prestation de serment" au Parlement.

Un gouvernement minoritaire dirigé par M. Eisenkot pourrait être appuyé de l'extérieur par les 19 députés des partis arabes.

Mais le nationaliste Avigdor Liberman, autre allié de M. Eisenkot, s'y oppose et préconise à la place une alliance avec les partis ultra-orthodoxes, qui n'ont pas apporté leur soutien au bloc Eisenkot.