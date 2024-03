Israël: les familles d'otages appellent à un rassemblement devant le Parlement

Des Israéliens brandissent des pancartes et des drapeaux nationaux lors d'un rassemblement de proches d'otages détenus à Gaza devant le ministère de la Défense à Tel-Aviv, le 30 mars 2024 ( AFP / JACK GUEZ )

Les familles d'otages israéliens retenus à Gaza ont appelé à un rassemblement de masse devant le Parlement à Jérusalem la semaine prochaine, alors que des milliers de personnes se sont rassemblées samedi pour les soutenir à Tel-Aviv.

Shira Elbag, dont la fille de 19 ans, Liri, a été enlevée par des combattants du mouvement islamiste palestinien Hamas lors de l'attaque du 7 octobre en Israël, a plaidé avec émotion pour que les Israéliens fassent monter la pression sur le Premier ministre Benjamin Netanyahu.

"Le temps est venu de sortir et de se battre contre l'indifférence et pour la vie. Je vous demande maintenant de descendre dans la rue avec nous et de faire entendre une voix unie et claire: Ramenez-les à la maison maintenant!", a lancé Mme Elbag lors de la manifestation.

Un rassemblement aura lieu la semaine prochaine devant la Knesset, le Parlement israélien situé à Jérusalem, a indiqué le Forum des familles d'otages.

Des manifestants brandissent des portraits d'otages israéliens détenus à Gaza, lors d'un rassemblement devant le ministère de la Défense à Tel-Aviv, le 30 mars 2024 ( AFP / JACK GUEZ )

A proximité de la manifestation hebdomadaire sur la place des Otages de Tel-Aviv, des manifestants antigouvernementaux se sont rassemblés devant le ministère de la Défense à Tel-Aviv.

Certains brandissaient des pancartes rejetant la responsabilité du sort des otages sur M. Netanyahu, avec des photos du Premier ministre sur lesquelles il était écrit: "TU es le patron -- C'est de TA faute".

La police a accusé les manifestants antigouvernementaux d'être des "émeutiers" et jugé la manifestation illégale. Les manifestants ont enfreint "l'ordre (public) en allumant des feux sur la route", a-t-elle ajouté.

Certains de ceux qui étaient descendus dans la rue pour soutenir les familles des otages ont ensuite rejoint le rassemblement antigouvernemental, a constaté un photographe de l'AFP.

Des manifestants posent pour une photo les mains liées lors d'un rassemblement de proches d'otages israéliens détenus à Gaza devant le ministère de la Défense à Tel-Aviv, le 30 mars 2024 ( AFP / JACK GUEZ )

Environ 250 personnes ont été enlevées et emmenées à Gaza lors de l'attaque sanglante du 7 octobre, et 130 d'entre elles sont toujours otages dont 34 sont mortes, selon Israël.

L'ex-otage Raz Ben Ami, libéré en novembre après un accord de trêve obtenu via la médiation du Qatar et des Etats-Unis, a demandé directement à M. Netanyahu d'accélérer les pourparlers en vue de la libération des autres otages encore retenus dans le territoire palestinien où Israël et le Hamas sont engagés dans une guerre dévastatrice depuis près de six mois.

"Donnez l'ordre aux négociateurs du Qatar: "Ne revenez pas sans un accord! Ne revenez pas sans un accord!", a-t-il lancé.