ISRAËL: LE PROCÈS POUR CORRUPTION DE NETANYAHU DÉBUTERA LE 17 MARS JERUSALEM (Reuters) - Le procès du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu pour corruption, fraude et abus de confiance débutera le 17 mars, quinze jours après les élections législatives, a annoncé mardi le ministère israélien de la Justice. Le chef du gouvernement devra être présent à l'ouverture du procès devant le tribunal de district de Jérusalem, afin d'assister à la lecture de l'acte d'accusation, a ajouté le ministère. Benjamin Netanyahu est le premier chef du gouvernement israélien en exercice à être inculpé. Il nie toute malversation dans les trois dossiers de corruption ouverts à son encontre. Le chef du gouvernement et son épouse Sara sont soupçonnés d'avoir accepté pour 265.000 dollars de cadeaux de la part du producteur hollywoodien Arnon Milchan et du magnat australien James Packer. Benjamin Netanyahu est également soupçonné d'avoir tenté d'obtenir une couverture plus clémente de la part du Yedioth Ahronoth en proposant au propriétaire du plus grand journal israélien de faire adopter une loi défavorable à un titre concurrent. Il aurait agi de même avec la compagnie Bezeq Telecom Israel, lui accordant des privilèges en échange d'une couverture plus favorable de la part d'un site d'information contrôlé par l'entreprise de télécoms. (Jeffrey Heller, version française Jean-Stéphane Brosse)

