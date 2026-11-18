Israël : le Parlement conquis par le camp anti-Netanyahu attaque le détricotage de son héritage législatif

Le Parlement israélien (Knesset) lors de la journée d’ouverture de la nouvelle législature, à Jérusalem, le 10 novembre 2026 ( AFP / Ilia YEFIMOVICH )

Le Parlement israélien, réuni mercredi au lendemain de l'élection à sa présidence d'un membre du camp anti-Netanyahu, a commencé sous la houlette des adversaires du Premier ministre sortant à détricoter son héritage législatif.

Premier acte de ce bras de fer : la commission provisoire chargée d'organiser les travaux parlementaires a décidé d'accélérer l'examen de plusieurs projets de loi, en les exemptant du délai d'attente habituel de 45 jours.

Ces textes ont été déposés aussi bien par des députés du camp du centriste Gadi Eisenkot, rival de Benjamin Netanyahu chargé de former le prochain gouvernement, que par des élus du bloc du Premier ministre sortant.

Gadi Eisenkot entend profiter de cette procédure accélérée pour faire adopter plusieurs textes avant même d'avoir constitué sa coalition gouvernementale, notamment une proposition visant à abroger une partie de la réforme judiciaire adoptée par le gouvernement sortant, que ses détracteurs jugent antidémocratique.

De son côté, le camp Netanyahu a présenté deux propositions de loi, qui ont toutefois peu de chances d'aboutir faute de majorité parlementaire.

La première vise notamment à priver de leur salaire et de certains avantages liés à leur fonction les députés qui refusent de reconnaître le Hamas comme une "organisation terroriste". La seconde entend interdire toute entrave à la pose des téfilines (boîtiers en cuir reliés à des lanières utilisés lors de la prière juive) dans les établissements scolaires.

Le Premier ministre par intérim Benjamin Netanyahu au Parlement israélien (Knesset) lors de la journée d’ouverture de la nouvelle législature, à Jérusalem, le 10 novembre 2026 ( AFP / Ilia YEFIMOVICH )

Ces textes ont tous été adoptés lors d'un vote préliminaire - ceux du bloc Netanyahu sans la participation des députés du camp Eisenkot, qui ont refusé de prendre part au scrutin.

Mais ils devront encore passer par plusieurs étapes parlementaires et être soumis à trois autres votes avant une éventuelle adoption définitive.

"Peuple"

L'offensive législative du camp anti-Netanyahu fait suite à l'élection mardi à la présidence de la Knesset de Matan Kahana, un proche de Gadi Eisenkot et ancien membre des forces spéciales israéliennes.

Élu par 66 des 120 députés, grâce notamment au soutien des partis arabes israéliens, il occupe désormais un poste stratégique qui lui permet d'accélérer ou de retarder des débats ou des votes sur des propositions de loi.

"Un nouveau chapitre s'ouvre pour la Knesset", qui "jouera pleinement et efficacement son rôle d'organe de contrôle" du gouvernement, a réagi Gadi Eisenkot sur X après l'élection de M. Kahana.

De son côté, Benjamin Netanyahu a reconnu le résultat du vote, dans une rare déclaration dépourvue de virulence à l'égard de ses adversaires politiques.

"Les résultats de ces élections ne sont pas ceux que je souhaitais, ni ceux que d'autres souhaitaient, mais ils correspondent à ce que veut le peuple", a-t-il déclaré à la presse.

Cette élection intervient dans un contexte d'effervescence politique depuis les législatives du 27 octobre, qui n'ont pas permis de départager clairement les camps de Benjamin Netanyahu et Gadi Eisenkot.

Le chef de l’opposition israélienne, Gadi Eisenkot, arrive au Parlement israélien (Knesset), lors de la journée d’ouverture de la nouvelle législature à Jérusalem, le 10 novembre 2026 ( AFP / Ilia YEFIMOVICH )

Ce dernier a été chargé par le président Isaac Herzog de former le prochain gouvernement et mène depuis d'intenses négociations pour constituer une coalition susceptible de lui permettre de gouverner.

L'ancien chef d'état-major a notamment dit vouloir revenir sur plusieurs mesures adoptées sous le gouvernement sortant, dont une réforme judiciaire qui avait provoqué l'une des plus importantes vagues de manifestations de l'histoire d'Israël et que l'opposition dénonce comme une atteinte à l'indépendance de la Cour suprême, l'un des principaux contre-pouvoirs du pays.

Parmi les textes proposés mercredi figure ainsi une initiative visant à abroger des dispositions modifiant les règles de nomination des juges de la Cour suprême, ainsi que des mesures concernant les pouvoirs du procureur général, chargé notamment de veiller à la légalité de l'action gouvernementale.

Ces propositions visent à rétablir les dispositions en vigueur avant les réformes du gouvernement Netanyahu.