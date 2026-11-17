Israël : le camp d'Eisenkot conquiert la présidence du Parlement, coup dur pour Netanyahu

Le chef de l’opposition israélienne, Gadi Eisenkot, arrive au Parlement israélien (Knesset), lors de la journée d’ouverture de la nouvelle législature à Jérusalem, le 10 novembre 2026 ( AFP / Ilia YEFIMOVICH )

Les députés israéliens ont élu mardi un proche du centriste Gadi Eisenkot, chargé de former le prochain gouvernement, à la présidence du Parlement, infligeant un revers au camp de Benjamin Netanyahu, dont l'opposition entend rapidement détricoter l'héritage législatif.

Matan Kahana, un ancien membre des forces spéciales israéliennes âgé de 54 ans, a été élu avec 66 voix sur les 120 que compte la Knesset, grâce notamment au soutien des partis arabes israéliens.

"Un nouveau chapitre s'ouvre pour la Knesset", qui "jouera pleinement et efficacement son rôle d'organe de contrôle" du gouvernement, a réagi M. Eisenkot sur X.

La fonction de président du Parlement est importante car il fixe le calendrier des activités parlementaires, et peut donc accélérer ou retarder des débats ou des votes sur des propositions de loi.

Cela est d'autant plus capital que M. Eisenkot veut détricoter au plus vite l'héritage législatif de M. Netanyahu, notamment une réforme judiciaire que ses détracteurs jugent antidémocratique.

Matan Kahana, ancien membre des forces spéciales israéliennes, le 14 juin 2021 à Jérusalem, ( AFP / EMMANUEL DUNAND )

Ce vote intervient dans un contexte d'effervescence politique depuis les élections législatives du 27 octobre, qui n'ont pas permis de départager les camps de MM. Netanyahu et Eisenkot. Ce dernier a été désigné par le président Isaac Herzog pour former un gouvernement et mène d'intenses tractations pour y parvenir.

L'élection du président de la Knesset a d'ailleurs été le théâtre de nouvelles tensions: des alliés de M. Netanyahu ont hué les députés arabes lorsqu'ils ont voté pour M. Kahana.

Le parti de M. Netanyahu, le Likoud, a qualifié de "sombre jour dans l'histoire de la Knesset" la victoire de M. Kahana grâce aux "voix des partisans du terrorisme", en référence aux partis arabes.

"La Knesset est la maison de tous les citoyens israéliens, et je serai un président du Parlement pour tous, peu importe la religion, la race ou le sexe", a déclaré M. Kahana lors d'une courte allocution après sa victoire.

Revers pour Netanyahu

Le Premier ministre sortant accuse quasi quotidiennement les deux partis arabes représentés à la Knesset, Raam et la Liste unifiée, de fraude électorale massive, évoquant des achats de voix avec de l'argent du Qatar.

Mais des médias israéliens ont rapporté que l'enquête ouverte sur ces accusations l'avait été sur la base d'un signalement et d'informations données par des collaborateurs de M. Netanyahu, ce qui remet en cause leur crédibilité.

Il n'y a "à ce stade aucune preuve que des pots-de-vin ont été versés à des électeurs à une échelle susceptible d'impacter le résultat du scrutin", a indiqué mardi la commission électorale.

En prenant le contrôle de la présidence de la Knesset, M. Eisenkot, s'il continue d'être appuyé par les partis arabes, a l'occasion de porter des coups durs à M. Netanyahu avant même la formation éventuelle d'un gouvernement.

Le candidat centriste a en effet annoncé qu'il voulait mettre sur pied une commission d'enquête sur les défaillances sécuritaires qu'il impute à M. Netanyahu en lien avec les attaques du Hamas le 7 octobre 2023.

Infographie montrant la répartition des sièges au sein de la Knesset, le parlement israélien, avant et après les élections législatives du 27 octobre 2026 ( AFP / Guillermo RIVAS PACHECO )

Il a aussi dit vouloir revenir sur plusieurs mesures votées sous le gouvernement sortant, notamment une réforme judiciaire que l'opposition dénonce comme une mesure affaiblissant l'indépendance de la Cour suprême, l'un des principaux contre-pouvoirs.

Ex-militaire

M. Kahana, membre de Yashar, le parti de M. Eisenkot, est surtout connu en Israël pour son passé militaire prestigieux, qui renforce sa stature politique dans une société qui s'est militarisée depuis le 7-Octobre.

Comme M. Netanyahu et l'ancien chef de gouvernement Naftali Bennett, il a servi au sein de la Sayeret Matkal, unité d'élite de l'armée israélienne. Fait rare, il est ensuite devenu pilote dans l'armée de l'air, autre corps d'élite de l'armée, où il a atteint le grade de colonel.

M. Kahana est entré en politique en 2019 aux côtés de M. Bennett, sous la bannière du parti "La Nouvelle Droite". Il est élu la même année à la Knesset, puis devient ministre des Cultes de 2021 à 2022.

Bien que juif pratiquant, il est devenu la bête noire des partis ultraorthodoxes pour avoir engagé des réformes visant à limiter leur contrôle sur le grand rabbinat, institution qui administre la vie religieuse et civile juive en Israël.

Matan Kahana succède à Amir Ohana, un proche de Benjamin Netanyahu qui occupait le perchoir depuis 2022.