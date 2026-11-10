Israël-La Knesset prête serment alors qu'Eisenkot tente de former un gouvernement

Le nouveau Parlement israélien a prêté serment mardi en l'absence de gouvernement, dont la composition reste incertaine, après des élections législatives à l'issue desquelles aucun parti ni coalition n'a obtenu de majorité parlementaire.

Les députés de la Knesset ont prêté serment lors d'une cérémonie présidée par le chef de l'Etat hébreu Isaac Herzog, qui a chargé la semaine dernière l'ancien chef de l'armée Gadi Eisenkot de former un gouvernement alors que le Premier ministre Benjamin Netanyahu a perdu sa majorité parlementaire.

Gadi Eisenkot et ses alliés ne disposent toutefois pas non plus de majorité et ce rival de Benjamin Netanyahu doit encore conclure des accords avec des partis susceptibles de le mener au pouvoir.

De nouvelles élections pourraient être organisées si ni Gadi Eisenkot ni Benjamin Netanyahu ne parviennent à former une coalition dans les délais impartis.

"Vous devez tout mettre en œuvre pour éviter de nouvelles élections", a exhorté mardi le président israélien Isaac Herzog aux députés lors de leur investiture.

"Tendez la main au compromis, même entre rivaux (...) Regardez-vous les uns les autres avec générosité. Il y a beaucoup de travail à accomplir ici, et cela nécessite les compétences et l’expérience que l’on trouve dans tous les rangs de cette assemblée."

Benjamin Netanyahu reste Premier ministre par intérim jusqu'à ce qu'un nouveau candidat parvienne à former une coalition.

L'alliance de son parti de droite, le Likoud, avec des partis d’extrême droite et ultra-orthodoxes a dépassé les prévisions électorales, mais elle a tout de même perdu sa majorité, ne remportant que 53 des 120 sièges de la Knesset.

Le parti de centre-droit Yashar de Gadi Eisenkot et les factions hétéroclites qui le composent ne détiennent que 48 sièges.

Mais ces derniers pourraient s'allier avec les partis israéliens dirigés par des Arabes, qui détiennent 19 sièges et s'alignent sur Gadi Eisenkot dans leur opposition farouche à Benjamin Netanyahu.

Gadi Eisenkot dispose dans un premier temps jusqu'au 6 décembre pour former un gouvernement, mais il peut demander une prolongation de deux semaines, jusqu'au 20 décembre.

Il a reconnu que son parcours vers le pouvoir était "extraordinairement complexe".

Parmi ses options figurent la formation d'un gouvernement minoritaire avec le soutien des partis arabes, l'intégration des partis ultra-orthodoxes dans son camp malgré des années d’hostilité réciproque, ou la constitution d’un gouvernement d’union nationale avec Benjamin Netanyahu.

(Rédigé par Steven Scheer ; version française Etienne Breban, édité par Benoit Van Overstraeten)