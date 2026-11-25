Le chef de file de l'opposition israélienne Gadi Eisenkot était confronté mercredi à une équation de plus en plus difficile à résoudre pour former une coalition gouvernementale après la décision du centre-gauche de suspendre les négociations.

L'ancien Parti travailliste, aujourd'hui appelé Démocrates, a pris cette décision mardi soir après l'accord conclu entre Yashar, le parti de Gadi Eisenkot, et le parti nationaliste de l'ancien ministre Avigdor Lieberman, "Israël Notre Maison", qui refuse par principe toute alliance avec les partis représentant les Arabes israéliens, qui pourraient lui fournir une majorité à la Knesset.

Cette position irrite le centre-gauche, d'autant que Gadi Eisenkot, qui a jusqu'au 6 décembre pour former une coalition, avec la possibilité de prolonger cette période de négociations de 14 jours, a entamé des discussions avec le Likoud du Premier ministre sortant Benjamin Netanyahu et avec les partis ultra-orthodoxes dans l'hypothèse de former un gouvernement d'union nationale.

Pour Yaïr Golan, le chef de file des Démocrates, seul un accord avec les partis arabes, qui ont fait une percée historique au Parlement en obtenant 19 sièges lors des élections législatives du 27 octobre, peut permettre de faire tomber Benjamin Netanyahu, l'objectif affiché de l'opposition pendant la campagne.

Le parti de Gadi Eisenkot a justifié ses discussions avec le Likoud et les ultra-orthodoxes par son "engagement sincère à former le gouvernement le plus large possible" et par sa volonté d'éviter la tenue de nouvelles élections.

Mais dans un communiqué publié mardi soir, les Démocrates ont annoncé qu'ils suspendaient les négociations de coalition tant que l'option du gouvernement d'union nationale n'aurait pas été écartée.

"Ces derniers jours, nous avons observé avec inquiétude la manière dont les discussions avec le Likoud et les partis ultra-orthodoxes ont orienté l'ensemble des négociations", a expliqué le parti de centre-gauche.

Le bloc constitué par Yashar, Israël Notre Maison et les Démocrates ne compte que 48 sièges sur 120 au Parlement, ce qui ne lui laisse que peu de marge de manoeuvre face à la coalition de Benjamin Netanyahu qui, bien qu'en recul, en totalise encore 53.

Si Gadi Eisenkot ne parvient pas à former un gouvernement, le président israélien devrait confier cette tâche à Benjamin Netanyahu. En cas d'échec de ce dernier, de nouvelles élections seront convoquées.

Benjamin Netanyahu demeurera Premier ministre par intérim tant qu'un nouveau gouvernement n'aura pas été formé.

(Rédigé par Steven Scheer ; version française Tangi Salaün)