Le Parlement israélien, où l'opposition est désormais majoritaire, a donné mercredi son feu vert préliminaire à l'ouverture d'une enquête indépendante sur l'attaque menée par le Hamas du 7 octobre 2023, malgré l'opposition du Premier ministre Benjamin Netanyahu.

La Knesset devra voter à quatre reprises en faveur du texte prévoyant la création d'une commission d'État chargée d'enquêter sur les défaillances d'Israël en matière de sécurité pendant la période qui a précédé la journée la plus meurtrière de son histoire avant que cette proposition ne prenne force de loi.

Les députés ont également voté en faveur d'un proposition de loi visant à limiter la durée des mandats des Premiers ministres et à leur interdire d'exercer leurs fonctions s'ils font l'objet d'une mise en examen pénale, des mesures qui visent Benjamin Netanyahu, qui fait l'objet d'un procès pour corruption.

Benjamin Netanyahu est Premier ministre par intérim depuis que sa coalition a perdu sa majorité parlementaire lors des élections du 27 octobre, en attendant la formation d'un nouveau gouvernement ou la tenue d'un nouveau scrutin. L'opposition maîtrise en revanche l'ordre du jour de la Knesset.

Selon les sondages, les Israéliens sont très largement favorables à la création d'une commission indépendante chargée d'enquêter sur la plus grave faillite sécuritaire que le pays ait connue depuis des décennies.

"Pour les familles endeuillées, pour ceux qui ont survécu à la captivité et pour ceux qui ne nous sont pas revenus vivants, nous ferons toute la lumière sur cette affaire et prendrons toutes les mesures nécessaires pour éviter une nouvelle catastrophe", a déclaré le chef de file de l'opposition, Gadi Eisenkot, dans un message publié sur les réseaux sociaux.

L'ancien chef d'état-major de l'armée peine à constituer une coalition gouvernementale , certains de ses partenaires refusant toute alliance avec les partis représentant la minorité arabe israélienne. Le vote des élus arabes israéliens a néanmoins permis l'adoption de la proposition de loi sur la commission d'enquête, qui a recueilli 65 voix contre 50, sur les 120 sièges de la Knesset.

Benjamin Netanyahu s'oppose à la tenue d'une enquête indépendante et a proposé à la place une enquête mandatée par le gouvernement, qui conférerait aux députés le pouvoir de choisir les membres de la commission et au Conseil des ministres celui de définir son mandat. Les détracteurs du Premier ministre, dont Gadi Eisenkot, l'accusent de vouloir dissimuler la vérité.

(Reportage d'Emily Rose, Steve Scheer, Lianne Back et Pesha Magid ; version française Tangi Salaün Rédaction : Rami Ayyub Révision : Peter Graff)