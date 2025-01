Israël: l'ancien ministre de la Défense Gallant quitte le Parlement

L'ancien ministre israélien de la Défense Yoav Gallant, limogé en novembre par le Premier ministre Benjamin Netanyahu, a annoncé mercredi qu'il allait abandonner son siège au Parlement ( POOL / GIL COHEN-MAGEN )

Yoav Gallant, ancien ministre israélien de la Défense limogé en novembre par le Premier ministre Benjamin Netanyahu en raison de divergences sur la conduite de la guerre à Gaza, a annoncé mercredi qu'il allait abandonner son siège au Parlement.

"Je vais soumettre ma démission au président de la Knesset", a déclaré Yoav Gallant dans une allocution télévisée.

"J'ai servi le pays pendant 35 ans dans l'armée et une décennie au gouvernement et à la Knesset. Il y a des moments où il faut faire une pause et réévaluer la direction à prendre", a-t-il ajouté.

Ancien général devenu homme politique, Yoav Gallant a longtemps été considéré comme un "faucon" au sein du gouvernement.

Il en occupait un rôle central après l'attaque du mouvement islamiste palestinien Hamas le 7 octobre 2023 sur le territoire israélien, qui a déclenché la guerre à Gaza.

Mais après plus d'un an de combats sur plusieurs fronts, l'ancien ministre de la Défense s'était attiré les foudres des partis ultra-orthodoxes, alliés clés de la coalition du Premier ministre, en ordonnant la conscription de 10.000 membres masculins de cette communauté religieuse en âge de servir sous les drapeaux.

Yoav Gallant s'est engagé dans son allocution à "continuer à oeuvrer de toutes (ses) forces pour ramener à la maison" les otages toujours retenus dans la bande de Gaza depuis l'attaque du 7-Octobre.