Israël interdit l'entrée sur son territoire au dirigeant français de gauche radicale Jean-Luc Mélenchon

Jean-Luc Mélenchon, candidat LFI à la présidentielle de 2027, lors d'un meeting de campagne à La Souterraine, le 11 novembre 2026 dans la Creuse ( AFP / Pascal LACHENAUD )

Israël a annoncé jeudi qu'il interdisait l'entrée sur son territoire au dirigeant de la France insoumise, parti français de gauche radicale, Jean-Luc Mélenchon, soulevant une vague de critiques en France jusqu'au chef de la diplomatie française.

Les autorités israéliennes ont justifié leur décision en imputant à LFI une "position extrêmement hostile à Israël".

"Cette décision démagogique, émanant d'un gouvernement qui a multiplié les violations du droit international, fait le jeu de ceux qui, comme La France insoumise, vivent de l'instrumentalisation du conflit israélo-palestinien", a regretté le chef de la diplomatie française Jean-Noël Barrot dans un message sur X.

Dans une première réaction sur la radio France Info, Jean-Luc Mélenchon a relevé être "interdit d'entrer sur un territoire où je n'ai pas demandé à entrer". "Je regrette que le gouvernement d'Israël me poursuive de cette manière", a-t-il ajouté.

"Israël réagira fermement envers ceux qui cherchent à lui nuire et ne permettra pas à des individus agissant contre ses intérêts et incitant à la haine contre ses citoyens d'entrer sur son territoire", avait déclaré le ministère israélien des Affaires étrangères sortant dans un communiqué.

En campagne pour l'élection présidentielle en France, Jean-Luc Mélenchon s'affiche depuis plusieurs années comme l'un des responsables politiques français les plus critiques à l'égard d'Israël.

"Libérez la Palestine"

Quelques mois après les attaques sanglantes du groupe islamique palestinien Hamas en Israël le 7 octobre 2023, il avait dénoncé des représailles israéliennes disproportionnées dans la bande de Gaza, avant d'accuser les responsables politiques du pays d'y commettre un "génocide" - une accusation fermement rejetée par Israël.

Tout récemment, en meeting samedi dernier dans la banlieue de Paris, il a en outre fustigé une "annexion progressive de la Cisjordanie" occupée par Israël.

"Nous n'acceptons pas l'annexion progressive (par Israël) de la Cisjordanie, ni du Sud-Liban, ni du plateau du Golan. Et nous organiserons concrètement la mobilisation contre l'extension des cruautés aux communautés chrétiennes assiégées et persécutées en Palestine et au Liban", a-t-il ajouté.

Jean-Luc Mélenchon a par ailleurs plusieurs fois été accusé d'antisémitisme ces derniers mois, notamment après avoir écorché à plusieurs reprises des noms à consonance juive dans ses meetings. Des accusations qu'il a réfutées et qualifiées d"intolérables".

Le ministre israélien, Gidéon Saar, a affirmé que cette interdiction de territoire valait aussi pour la présidente du groupe parlementaire de LFI, Mathilde Panot.

"Je cherche encore la mauvaise nouvelle", a réagi de son côté Mathilde Panot sur X, ponctuant sa publication d'un drapeau palestinien. "Message aux autorités israéliennes : Libérez la Palestine !", a ajouté la députée.

Pour justifier sa décision, le ministère israélien affirme que Mathilde Panot et Jean-Luc Mélenchon ont "tous deux tenu des propos relayant des accusations mensongères de crimes imputés à Israël". Il reproche aussi à M. Mélenchon d'avoir appelé "à ce que des navires français escortent des flottilles illégales à destination de Gaza".

En 2025, l'eurodéputée LFI Rima Hassan, franco-palestinienne, avait pris place à bord d'une flottille à destination de Gaza, aux côtés de militants de la cause palestinienne, avant que leur embarcation ne soit interceptée et ses occupants arrêtés puis expulsés par les autorités israéliennes.

D'autres élus LFI ont également pris part à ces flottilles internationales.

La situation à Gaza et en Cisjordanie occupée, où se sont multipliées les violences de colons extrémistes, s'est largement invitée dans les débats de toute la classe politique française.

Lors de la primaire de la gauche sociale-démocrate, les cinq candidats avaient ainsi largement débattu sur le terme de "génocide" à propos des opérations militaires israéliennes à Gaza.