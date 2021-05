Israël-Gaza: Macron et Sissi travaillent à une médiation, avec la Jordanie

De la fumée s'élève au-dessus de la bande de Gaza après des frappes aériennes israéliennes le 17 mai 2021 ( AFP / EMMANUEL DUNAND )

Emmanuel Macron et le président égyptien Abdel Fattah-Al-Sissi ont discuté lundi d'une médiation visant à obtenir un cessez-le-feu entre Israël et les Palestiniens, et comptent solliciter l'appui de la Jordanie, a annoncé le président français lundi soir.

Cette médiation "est l'un des éléments qui permettrait d'accompagner un cessez-le feu, la clé pour permettre la réunification des composantes palestiniennes et garantir le non-recours à la violence", a déclaré Emmanuel Macron, lors d'une conférence de presse à l'issue d'une conférence internationale d'aide au Soudan.

Avant le début de la conférence, il a rencontré longuement le président égyptien en tête-à-tête, principalement sur le conflit au Proche-Orient. "Nous avons décidé d'avoir dans les prochains jours une discussion avec le roi de Jordanie pour voir comment faire une proposition concrète sur cette voie", a-t-il détaillé.

Selon des sources diplomatiques, l'ONU a aussi amorcé dès lundi, avec l'aide du Qatar et de l'Egypte, une médiation pour obtenir une désescalade.

"Il y a une offensive diplomatique ces derniers jours, qui va se poursuivre dans les prochaines heures. Nous soutenons l'idée d'une médiation égyptienne parce que les Égyptiens comme les Jordaniens parlent à tout le monde dans la région", avait expliqué lundi matin le porte-parole du gouvernement français Gabriel Attal.

Le ministre français des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian a rappelé de son côté que "la réponse à ces attaques inacceptables doit rester proportionnée, dans le cadre du droit international".

Interrogé sur la destruction par des frappes israéliennes d'un immeuble de Gaza qui abritait des bureaux des médias al-Jazira et Associated Press, le chef de l'Etat a expliqué qu'il attendait des explications israéliennes, ajoutant la protection des journalistes en temps de conflit est une responsabilité "essentielle".

"Nous sommes en attente d'un retour israélien sur les objectifs de cette frappe et j'aborderai cette question avec (le Premier ministre israélien) Benjamin Netanyahu sans doute demain ou après-demain", a-t-il dit.

Vendredi, Emmanuel Macron avait appelé au "retour à la paix" , soulignant lors d'un entretien avec M. Netanyahu le "droit à se défendre" d'Israël tout en disant "sa préoccupation au sujet des populations civiles à Gaza".

Jeudi, il s'était entretenu avec le président palestinien Mahmoud Abbas et avait "fermement condamné les tirs revendiqués par le Hamas et d'autres groupes terroristes" tout en lui présentant "ses condoléances" pour les "nombreuses pertes de civils palestiniens résultant des opérations militaires et des affrontements en cours avec Israël".

L'Egypte, qui a signé un traité de paix avec Israël et qui partage sa frontière avec Gaza, fait régulièrement office de médiateur dans les conflits entre Israël et les Palestiniens.

L'entretien bilatéral entre MM. Macron et Sissi s'est déroulé juste avant une conférence internationale sur l'allègement des dettes du Soudan, qui a réuni à Paris plusieurs dirigeants africains, européens et du Golfe ainsi que d'organisations internationales.

