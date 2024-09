Israël frappe la banlieue sud de Beyrouth, un chef du Hezbollah tué

De la fumée s'élève au-dessus du village de Khiam, dans le sud du Liban, après une frappe israélienne le 19 septembre 2024 ( AFP / - )

Le Liban a annoncé vendredi la mort de huit personnes dans une frappe visant un bastion du Hezbollah dans la banlieue sud de Beyrouth, Israël affirmant avoir tué un important chef du mouvement lors d'une frappe "ciblée".

Une source proche du Hezbollah a affirmé que le chef de la force Al-Radwan, l'unité d'élite du mouvement, Ibrahim Aqil, avait été tué dans ce raid.

Il s'agit de la troisième frappe sur la banlieue sud de Beyrouth, un bastion du Hezbollah, revendiquée ou attribuée à Israël depuis que le mouvement islamiste libanais, soutenu par l'Iran, a ouvert le front du sud du Liban il y a près d'un an, "en soutien" au Hamas palestinien dans sa guerre contre Israël dans la bande de Gaza.

Ibrahim Aqil, alias Tahsin, était recherché par les Etats-Unis pour son rôle dans les attentats contre l'ambassade des Etats-Unis à Beyrouth en avril 1983, qui a tué 63 personnes, et contre les Marines américains en octobre 1983, qui avait tué 241 militaires.

Huit personnes ont été tuées et 59 blessées dans le raid israélien, selon le ministère libanais de la Santé. L'armée israélienne a parlé de "frappe ciblée" sur Beyrouth.

Après les spectaculaires explosions, attribuées à Israël, d'appareils de transmission utilisés par des membres du Hezbollah mardi et mercredi, les échanges de tirs se sont intensifiés depuis jeudi entre l'armée israélienne, qui a mené des dizaines de frappes dans le sud du Liban, et le mouvement islamiste.

Des Libanais écoutent le discours d'Hassan Nasrallah, dans un café de Zawatar, dans le sud du Liban, le 19 septembre 2024 ( AFP / Ammar Ammar )

L'armée a annoncé vendredi qu'environ 140 roquettes avaient été tirées du Liban vers Israël à la mi-journée. Le Hezbollah a revendiqué des tirs de roquettes sur plusieurs sites militaires israéliens, dont une base des renseignements.

Dans le sud du Liban, des habitants de localités frontalières ont décrit des bombardements, la veille au soir, "d'une intensité jamais vue" au cours de l'année écoulée.

Le chef du Hezbollah, Hassan Nasrallah, avait assuré jeudi qu'Israël allait recevoir "un terrible châtiment" après les explosions d'appareils de transmission.

Israël n'a pas commenté cette attaque, survenue dans des places fortes du Hezbollah en banlieue sud de Beyrouth, ainsi que dans le sud et l'est du Liban, qui a fait en deux jours 37 morts et 2.931 blessés.

Le Conseil de sécurité de l'ONU doit se réunir en urgence vendredi après cette attaque, qui a encore ravivé les craintes d'un embrasement du Proche-Orient.

Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, va retarder son départ prévu aux Etats-Unis en raison de la situation dans le nord du pays, a annoncé un responsable.

- Une scène "terrifiante" -

Des membres du Hezbollah assistent aux funérailles d'un des leurs tué la veille par l'explosion d'un bipeur, le 19 septembre 2024 à Tyr, dans le sud du Liban ( AFP / Mahmoud ZAYYAT )

Jeudi soir, Israël a multiplié les raids aériens dans le sud du Liban, disant avoir visé notamment des systèmes lance-roquettes du Hezbollah et frappé "environ 100 lanceurs" et d'autres infrastructures "représentant environ 1.000 canons".

Selon l'agence de presse libanaise ANI, l'aviation israélienne a frappé la région au moins 52 fois.

"J'ai compté plus de 50 raids", a témoigné Elie Rmeih, un commerçant de la localité de Marjayoun âgé de 45 ans, dont la maison est située dans une zone exposée.

Infographie expliquant l'utilité et le mode de fonctionnement d'un bipeur, téléavertisseur encore utilisé dans certains secteurs ( AFP / Sylvie HUSSON )

Il a décrit "une scène terrifiante qui n'avait rien à voir avec ce que nous avons vu" depuis le début des échanges de tirs transfrontaliers entre le Hezbollah et l'armée israélienne en octobre 2023.

"Les bombardements d'hier soir étaient très étranges, par leur densité, les couleurs et la fumée qu'ils dégageaient", se souvient Zeina Harb, enseignante à Zawatar El Sharqiya. Elle raconte la "panique" qui s'est emparée des habitants depuis l'explosion des bipeurs, mais veut encore espérer "que la guerre ne s'étendra pas".

La première vague d'explosions de bipeurs est survenue mardi peu après l'annonce par Israël qu'il étendait ses objectifs de guerre jusqu'au front nord, c'est-à-dire la frontière avec le Liban, pour permettre le retour chez eux de dizaines de milliers d'habitants déplacés par les violences.

Un avion de combat israélien décolle d'un lieu inconnu le 19 septembre 2024, avant une frappe israélienne sur le Liban. Photo distribuée par l'armée israélienne ( Israel Defense Forces (IDF) / - )

Les principaux objectifs affichés jusqu'à présent étaient la destruction du Hamas, au pouvoir à Gaza depuis 2007, et le retour des otages retenus dans le territoire palestinien.

"Vous ne pourrez pas ramener les habitants du nord" chez eux, a rétorqué Hassan Nasrallah. "Le front du Liban avec Israël restera ouvert jusqu'à la fin de l'agression à Gaza", a-t-il affirmé.

- "Programmés pour exploser" -

Selon un responsable libanais de la sécurité, les appareils de transmission utilisés par des membres du Hezbollah "étaient préprogrammés pour exploser".

Les restes d'un talkie-walkie qui a explosé à Baalbeck, dans l'est du Liban, le 18 septembre 2024 ( AFP / - )

Une enquête préliminaire des autorités libanaises montre que les appareils ont été piégés avant d'entrer dans le pays, selon une lettre de la mission libanaise à l'ONU vue jeudi par l'AFP.

Le chef de la diplomatie libanaise, Abdallah Bou Habib, a annoncé le dépôt d'une plainte auprès du Conseil de sécurité suite à "l'agression cyberterroriste israélienne qui constitue un crime de guerre".

Un homme en pleurs lors d'obsèques de personnes tuées dans les explosions des appareils de transmission du Hezbollah, le 18 septembre dans la banlieue sud de Beyrouth, au Liban, le 18 septembre 2024 ( AFP / ANWAR AMRO )

Pendant ce temps, les bombardements se poursuivent sur la bande de Gaza assiégée, où deux frappes israéliennes ont fait au moins 14 morts vendredi matin, selon la Défense civile.

L'une d'elles a visé une maison du camp de Nousseirat, dans le centre du territoire, faisant huit morts, tandis que six personnes, dont des enfants, ont été tués dans le bombardement d'un immeuble dans la ville de Gaza (nord), selon cette source.

Des blessés arrivent à l'hôpital Nasser de Khan Younès, dans le sud de la bande de Gaza, après une frappe isarélienne dans le secteur, le 18 septembre 2024 ( AFP / Bashar TALEB )

La guerre a éclaté le 7 octobre 2023, quand des commandos du Hamas ont mené une attaque sans précédent sur le sol israélien, qui a entraîné la mort de 1.205 personnes, majoritairement des civils, selon un décompte de l'AFP basé sur les chiffres officiels israéliens qui inclut les otages morts ou tués en captivité dans la bande de Gaza.

Sur les 251 personnes enlevées pendant l'attaque, 97 sont toujours retenues à Gaza, dont 33 ont été déclarées mortes par l'armée.

Plus de 41.272 Palestiniens ont été tués dans l'offensive israélienne lancée en représailles sur la bande de Gaza, en majorité des civils, selon les données du ministère de la Santé du gouvernement du Hamas à Gaza, jugées fiables par l'ONU.