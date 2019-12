Israël en route pour de nouvelles élections en mars

La classe politique israélienne préparait le terrain mercredi soir pour de nouvelles élections, début mars, les troisièmes en moins d'un an, au parfum de nouveau duel entre le Premier ministre Benyamin Netanyahou, désormais inculpé pour corruption, et son rival Benny Gantz.Les députés israéliens avaient en théorie jusqu'à 23h59 (22h59, en France) pour offrir une majorité inespérée aux deux rivaux, au coude-à-coude lors des élections d'avril puis de septembre et à chaque fois dans l'incapacité de rallier 61 élus sur les 120 du Parlement. En l'absence d'accord, l'hémicycle est dissous au 12e coup de minuit.Mercredi matin, un comité parlementaire avait toutefois proposé de précipiter les choses et de réunir les députés afin de voter directement la dissolution de la Knesset, le Parlement, et convoquer de nouvelles élections le 2 mars 2020. Mais à 20 heures (17 heures à Paris) d'autres votes prévus pour entériner ce projet n'avaient toujours pas eu lieu.Des deux côtés, on fourbit ses armes Les deux camps, incapables depuis des mois de s'entendre sur un partage du pouvoir, semblaient mercredi soir davantage fourbir leurs armes pour les élections à venir que négocier un accord de dernière minute.« Ils nous poussent vers de nouvelles élections... et la seule chose à faire est de les remporter, de remporter une grande victoire, et c'est ce que nous allons faire », a commenté l'actuel Premier ministre mercredi soir.Des affaires judiciaires sont au cœur de cet affrontement entre les deux hommes. Premier ministre le plus longtemps en poste de l'histoire d'Israël -13 ans, dont la dernière décennie sans discontinuer-, Benyamin Netanyahou, 70 ans, a été inculpé fin novembre pour corruption, abus de confiance et malversations dans une série d'affaires.Certains de ses proches, dont son avocat, doivent aussi être mis en examen pour blanchiment d'argent, pour l'achat de sous-marins à la société ...