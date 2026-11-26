Israël-Eisenkot renoue avec la gauche et ranime ses espoirs de coalition

Gadi Eisenkot a déclaré jeudi avoir aplani son différend avec les Démocrates, parti de gauche, en vue de la formation d'un gouvernement en Israël pour déloger Benjamin Netanyahu du pouvoir après les élections législatives du 27 octobre, qui n'ont pas dégagé de majorité à la Knesset.

Les Démocrates avaient annoncé en début de semaine la suspension de leurs discussions avec Yashar, le parti de centre-droit de Gadi Eisenkot, reprochant à ce dernier des pourparlers avec le Likoud, formation conservatrice de Benjamin Netanyahu, sur l'éventualité d'un gouvernement d'unité nationale.

Ancien chef d'état-major de l'armée israélienne, Gadi Eisenkot a été chargé par le président Isaac Herzog de former un gouvernement mais il peine à rassembler une coalition suffisamment large à la Knesset, traditionnellement fragmentée par le mode de scrutin à la proportionnelle quasi intégrale en vigueur en Israël. Le bloc qu'il envisageait, comprenant les Démocrates, était déjà loin de la majorité au Parlement monocaméral israélien et toute défection compliquerait un peu plus sa tâche.

Dans un communiqué publié jeudi matin, il a annoncé la reprise des discussions entre Yashar et les Démocrates de Yair Golan.

"Des discussions marathon destinées à finaliser un accord de coalition se poursuivront ce matin", a-t-il dit.

Les Démocrates ne se sont pas exprimés dans l'immédiat.

Ni Gadi Eisenkot, principal opposant à Benjamin Netanyahu, ni le Premier ministre sortant ne disposent d'une base solide pour gouverner à l'issue des élections du mois dernier.

Le mandat confié par le chef de l'Etat à Gadi Eisenkot pour former un gouvernement court jusqu'au 6 décembre, avec une possible prolongation de 14 jours.

ACCORD AVEC LES ULTRA-ORTHODOXES ?

L'ancien militaire et ses alliés potentiels ont remporté 48 sièges à la Knesset, qui en compte 120. Benjamin Netanyahu et ses partenaires ultranationalistes et ultra-orthodoxes disposent pour leur part de 53 élus, là aussi en deçà de la majorité.

Gadi Eisenkot a renforcé ses chances de parvenir à ses fins avec l'annonce mardi de la signature d'un accord de coalition avec Avigdor Lieberman, chef de file du parti de droite Israel Beytenou ("Israël notre maison").

Avigdor Lieberman est toutefois un farouche adversaire des formations ultra-orthodoxes, dont l'une a pourtant manifesté son ouverture à une éventuelle alliance avec Gadi Eisenkot. Il est aussi hostile à tout rapprochement avec les deux partis représentant les Arabes israéliens, dont les 19 sièges assureraient une majorité confortable à Gadi Eisenkot.

Avigdor Lieberman a toutefois paru assouplir sa position cette semaine en déclarant dans une interview avec la radiotélévision publique israélienne qu'un gouvernement au sein duquel serait représentée la formation ultra-orthodoxe Judaïsme unifié de la Torah et soutenu par une "majorité juive claire" pourrait être présenté d'ici la fin de la semaine.

Comme Yair Golan, il refuse toute discussion avec le Likoud sur un gouvernement d'unité nationale.

"Il y aura un gouvernement avec une majorité juive", a-t-il dit.

Ces déclarations pourraient annoncer la formation d'un gouvernement minoritaire soutenu par 55 élus du bloc formé autour de Gadi Eisenkot et du Judaïsme unifié de la Torah et bénéficiant d'un soutien sans participation de la part d'une des formations représentant les Arabes israéliens.

Cela supposerait toutefois probablement un compromis entre Gadi Eisenkot et ses partenaires, d'une part, et Judaïsme unifié de la Torah, d'autre part, sur une loi relative à la conscription des étudiants juifs ultra-orthodoxes.

Les premiers se sont engagés durant la campagne à mettre fin à l'exemption de service militaire dont bénéficient les étudiants ultra-orthodoxes, ce que refusent catégoriquement les représentants de cette communauté.

(Rami Ayyub, version française Bertrand Boucey, édité par Benoit Van Overstraeten)