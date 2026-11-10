Israël : Eisenkot passe à l'offensive contre Netanyahu au nouveau Parlement

Gadi Eisenkot au Parlement israélien le 10 novembre 2026 ( AFP / Ilia YEFIMOVICH )

Gadi Eisenkot a lancé mardi une offensive législative contre le Premier ministre sortant Benjamin Netanyahu en déposant un projet de loi pour enquêter sur le 7-Octobre, dès la prise de fonction du nouveau Parlement qui s'est déroulée dans une ambiance électrique.

Ancien chef d'état-major et chef de file du principal bloc anti-Netanyahu, M. Eisenkot a été chargé ce week-end par le président Isaac Herzog de former un gouvernement malgré un paysage politique fracturé.

La séance inaugurale de la 26e Knesset a d'ailleurs été éclaboussée par ces tensions, lorsque le ministre d'extrême droite Itamar Ben Gvir a invectivé un député arabe en pleine prestation de serment, en l'accusant de faire allégeance au Hamas palestinien plutôt qu'à Israël.

Après avoir donné les trois coups de marteau ouvrant la séance, le président Isaac Herzog a bien tenté d'appeler les différentes forces politiques "à tendre la main pour des compromis, y compris envers (leurs) rivaux".

Mais les déclarations d'unité ont tout de suite laissé place à l'offensive : le parti de M. Eisenkot, Yashar, a ainsi annoncé le dépôt mardi d'un projet de loi "visant à établir une commission d'enquête d'État sur le massacre du 7-Octobre".

"Délirant"

L'opposition avait placé une telle mesure au cœur de sa campagne, en accusant M. Netanyahu de porter une responsabilité directe dans les failles sécuritaires ayant mené à ces attaques du Hamas sur le sol israélien, ce que dément le Premier ministre sortant.

Ce dernier, menacé de voir le pouvoir lui échapper après plus de 19 ans cumulés à la tête du gouvernement, a renouvelé son appel à former une coalition d'union nationale pour faire face à la "menace existentielle" que représente selon lui l'Iran pour Israël.

Dans un discours prononcé après la prestation de serment lors d'une réception avec les autres députés, il s'est lancé dans une attaque virulente contre les deux principales formations arabes israéliennes, Raam et la Liste unifiée, les accusant de projeter la "destruction de l'État juif".

Gadi Eisenkot à Jerusalem le 10 novembre 2026 ( AFP / Ilia YEFIMOVICH )

M. Netanyahu a été interrompu à plusieurs reprises par des opposants lors de son discours, notamment par l'ex-Premier ministre Naftali Bennett qui l'a apostrophé en le renvoyant aux failles sécuritaires du 7-Octobre.

Gadi Eisenkot a qualifié le discours de M. Netanyahu de "délirant, clivant, haineux et honteux", l'accusant d'avoir "détourné la prestation de serment à des fins politiques".

Ces tensions donnent un avant-goût des semaines à venir, avec des tractations compliquées.

La mission de former un gouvernement s'avère délicate, car la Knesset est sans majorité et le camp de l'opposition divisé sur la marche à suivre pour former un gouvernement.

Gadi Eisenkot à son arrivée au Parlement israélien à Jerusalem le 10 novembre 2026 ( AFP / Ilia YEFIMOVICH )

Le bloc de Benjamin Netanyahu a recueilli 53 sièges à l'issue du scrutin législatif du 27 octobre, mais a depuis perdu le soutien des sept députés du parti Judaïsme unifié de la Torah (JUT, ultra-orthodoxe).

Batailles parlementaires

Gadi Eisenkot et ses alliés en ont eux 48, soit moins que les 61 sièges nécessaires pour obtenir la majorité absolue à la Knesset. Il peut néanmoins se prévaloir du soutien déclaré des listes à majorité arabe israélienne (19 sièges supplémentaires).

Mais plusieurs membres de son camp, dont le nationaliste laïc Avigdor Liberman, rejettent toute alliance avec ces partis qui représentent les Arabes israéliens, aussi appelés Palestiniens d'Israël, dans un contexte de fractures sociétales aggravées depuis le 7-Octobre.

Il a proposé à la place de rallier les deux principaux partis ultra-orthodoxes, qui ont longtemps soutenu M. Netanyahu.

En parallèle des tractations pour former un gouvernement, l'investiture de la nouvelle Knesset donne le coup d'envoi de plusieurs batailles parlementaires.

Outre la création d'une commission d'enquête sur le 7-Octobre, l'opposition entend abroger plusieurs textes adoptés par la coalition sortante, notamment des dispositions restreignant les prérogatives de la Cour suprême et une loi facilitant la destitution du procureur général.

Le premier enjeu pour les nouveaux députés sera toutefois l'élection du président du Parlement, poste occupé pour le moment par Amir Ohana, membre du Likoud, le parti de Benjamin Netanyahu, dont il est un proche.

L'opposition a désigné pour lui succéder Matan Kahana, ancien officier de l'armée israélienne au parcours prestigieux et ex-ministre qui figurait en cinquième position sur la liste Yashar, le parti de Gadi Eisenkot.