Israël-Eisenkot face au défi de former une large coalition

par Steven Scheer

Gadi Eisenkot, principal adversaire du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, a déclaré dimanche vouloir former un large gouvernement de coalition le plus rapidement possible après des élections législatives sans vainqueur clair qui n'ont dégagé aucune majorité.

Le président israélien Isaac Herzog a chargé samedi l'ancien chef de l'armée israélienne de former un gouvernement

"Nous sommes dans un état d'urgence, proche du point de non-retour pour l'Etat d'Israël", a déclaré Gadi Eisenkot.

"Nous devons former un gouvernement d'urgence nationale. Cela demande des mesures politiques créatives et non conventionnelles."

La démocratie israélienne est en danger à l'heure où elle fait face à d'immenses défis, selon Gadi Eisenkot.

"Il y a une grande urgence pour un nouveau leadership, que les gens peuvent regarder dans les yeux et croire", a-t-il déclaré.

Le dirigeant du parti Yashar a dit qu'il inviterait tous les partis respectant ses principes fondamentaux à se joindre à lui, notamment la reconnaissance d'Israël en tant qu'État juif et démocratique, l'obligation pour tous d'effectuer un service national afin de renforcer l'armée et d'élargir ses rangs, ainsi que la reconnaissance du Hamas comme organisation terroriste et l'engagement à détruire ses capacités militaires et de gouvernance.

"Je suis convaincu que cela est possible de former un nouveau gouvernement rapidement qui rassemblerait une importante majorité à la Knesset", a-t-il estimé, en faisant référence au Parlement israélien.

Gadi Eisenkot, ancien chef de l'armée, a refusé de s'allier aux partis arabes, dont le soutien lui donnerait pourtant une majorité de sièges au Parlement. Mais les dirigeants arabes, indignés par ce qu'ils considèrent comme les politiques racistes de Benjamin Netanyahu et de ses alliés d'extrême droite, ont malgré tout désigné Gadi Eisenkot pour tenter de former un gouvernement en premier, lui offrant ainsi le plus grand nombre de soutiens.

DES SEMAINES DE NÉGOCIATIONS

Le Likoud a remporté le plus grand nombre de sièges de tous les partis avec 27 élus à la Knesset, qui compte 120 sièges, mais la coalition nationaliste religieuse élargie de Benjamin Netanyahu n'en a obtenu que 53 au total, soit moins que les 61 sièges nécessaires à une majorité.

Le parti Yashar de Gadi Eisenkot est devenu la deuxième formation du pays avec 21 sièges, tandis que sa coalition, qui rassemble quatre partis dirigés par des responsables juifs allant du centre gauche à la droite, n'a remporté que 48 sièges. Deux partis représentant la minorité arabe d'Israël ont obtenu un nombre inédit de 19 sièges.

Plusieurs semaines de négociations prolongées devraient suivre la désignation de Gadi Eisenkot. Il dispose de 28 jours pour tenter de former un gouvernement, avec une possible prolongation de 14 jours.

Les options qui pourraient lui permettre d'accéder au pouvoir consistent notamment à tenter de former un gouvernement minoritaire avec un soutien extérieur des partis arabes, à constituer une coalition avec les partis ultra-orthodoxes que lui-même et ses alliés ont jusqu'ici évités, ou à mettre en place un gouvernement d'union avec Benjamin Netanyahu.

Le président Herzog a indiqué que Gadi Eisenkot avait reçu "un soutien clair et équivoque" de la part d'une majorité d'élus qui estiment qu'il représente la meilleur chance pour la formation d'un gouvernement qui gagnera la confiance de la Knesset.

"L'Etat d'Israël a besoin d'un gouvernement stable qui peut faire face à de nombreux défis", a déclaré le président israélien.

"C'est le moment de tendre la main, de tout mettre en oeuvre pour l'unité de notre peuple, de tout faire pour mettre en place le gouvernement le meilleur et le plus stable possible pour le peuple d'Israël, qui y aspire tant."

ULTRA-ORTHODOXES

Dans un communiqué, Benjamin Netanyahu a appelé les partis sionistes à sauvegarder l'Etat juif, sans toutefois indiquer s'il était prêt à siéger sous la direction d'Eisekenkot.

"C'est la volonté du peuple et l'exigence du moment", a-t-il déclaré.

Sans mentionner directement les partis arabes, le Premier ministre a laissé entendre que former un gouvernement avec les Arabes – qui représentent 20 % de la population israélienne – reviendrait à soutenir le Hamas et le Hezbollah, à manquer de volonté pour lutter contre l'islam radical ou à ne pas éliminer la menace existentielle que représente l'Iran.

Au jeu des alliances, Avigdor Liberman, dirigeant du parti Israël Beytenou (Israël notre maison) a écarté l'idée de rejoindre un gouvernement dirigé par Benjamin Netanyahu ou qui inclurait des partis arabes.

Avigdor Liberman a ouvert la voie à une alliance avec les ultra-orthodoxes si ces derniers acceptent de voter en faveur d'une loi pour supprimer l'exemption du service militaire pour les hommes ultra-orthodoxes.

(Reportage de Steven Scheer; version française Zhifan Liu)