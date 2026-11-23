Israël : Eisenkot et Netanyahu en désaccord sur l'Iran, les tractations sans avancée notable

Le centriste Gadi Eisenkot chargé de former le prochain gouvernement israélien à son arrivée au Parlement à Jérusalem, le 10 novembre 2026 ( AFP / Ilia YEFIMOVICH )

La réunion de négociation entre le parti du centriste Gadi Eisenkot et celui du Premier ministre sortant Benjamin Netanyahu s'est conclue lundi soir par un communiqué conjoint laconique annonçant simplement que les discussions se poursuivraient.

"Une autre réunion a été fixée", est-il écrit, sans donner d'échéance.

Rien n'a transpiré de l'échange mené par des équipes de négociateurs rompus à l'exercice de formation d'une coalition entre des partis ayant fait campagne les uns contre les autres et dont les intérêts et promesses sont difficilement conciliables.

Le centriste Gadi Eisenkot, chargé de former le nouveau gouvernement israélien, a estimé lundi qu'aucune opération militaire contre l'Iran ne s'imposait dans l'immédiat, se démarquant du Premier ministre sortant, Benjamin Netanyahu, qui a de nouveau agité des menaces pesant sur Israël.

A la tête du parti Yashar, M. Eisenkot a jusqu'au 6 décembre — un délai pouvant être prolongé de 14 jours — pour former un gouvernement, après les législatives de fin octobre qui n'ont donné de majorité absolue à aucun camp.

Doté de 48 sièges - sur 120 au Parlement - son bloc est divisé entre diverses options: rallier les partis ultraorthodoxes, se rapprocher des formations arabes ou former un gouvernement d'union nationale avec le Likoud de M. Netanyahu.

Cette dernière formule est défendue par M. Netanyahu - menacé sinon d'être chassé du pouvoir - qui la présente comme nécessaire pour la sécurité d'Israël et qui plaide pour une nouvelle intervention militaire contre l'Iran.

La "menace iranienne est la menace la plus grave pesant sur l'État d'Israël", a affirmé lors d'un point de presse au Parlement, à Jérusalem, M. Eisenkot.

"Mais à l'heure actuelle, je ne vois pas de menace directe et immédiate contre l'État d'Israël qui nécessiterait une intervention avant la formation d'un gouvernement".

M. Netanyahu a lui invoqué lundi de "grandes menaces" pesant sur Israël, sans mentionner explicitement l'Iran, pour appeler de nouveau à la formation d'un gouvernement d'union nationale.

"Quiconque minimise ou sous-estime ces menaces immédiates, sérieuses et graves le fait pour des raisons politiques", a-t-il estimé, lui-même même accusé par ses opposants d'instrumentaliser le conflit pour se maintenir au pouvoir.

"Discussions"

Le Premier ministre israélien sortant Benjamin Netanyahu au Parlement israélien (Knesset) lors de la journée d’ouverture de la nouvelle législature à Jérusalem, le 10 novembre 2026 ( AFP / Ilia YEFIMOVICH )

Les délégations des deux partis avaient déjà tenu la veille des "discussions approfondies", selon un communiqué conjoint, sans percée annoncée.

Un gouvernement d'union nationale pourrait permettre à M. Netanyahu de conserver une marge de manoeuvre politique, alors qu'il est jugé pour corruption, et de continuer à s'opposer à la création d'une commission d'enquête indépendante sur les défaillances sécuritaires ayant précédé l'attaque du Hamas du 7 octobre 2023.

Une telle formule pourrait prévoir une rotation au poste de Premier ministre entre les deux hommes, un dispositif déjà expérimenté en Israël.

Mais M. Eisenkot a affirmé qu'il refusait de partager le pouvoir avec son rival.

Selon la presse locale, il privilégierait une coalition qu'il dirigerait seul, avec le Likoud et certaines formations de la majorité sortante, à l'exclusion du parti d'extrême droite d'Itamar Ben Gvir.

Cette ouverture au Likoud ne fait toutefois pas l'unanimité au sein de son bloc.

Il est temps "de mettre fin à ces négociations de façade", a appelé lundi Yaïr Golan, chef du parti de gauche Les Démocrates, sur X. "Nous n'accepterons aucun gouvernement d'union nationale avec Netanyahu", a-t-il renchéri au Parlement.

Samedi, Yashar avait présenté les discussions comme "un engagement réel en faveur de la formation du gouvernement le plus large possible", précisant que M. Eisenkot avait demandé d'explorer toutes les pistes.

Le Likoud avait aussitôt exigé la fin de "toutes les attaques personnelles" visant selon lui M. Netanyahu et posé comme condition une coalition réunissant "tous les partis qui soutiennent l'existence de l'État d'Israël en tant qu'État-nation du peuple juif" sans participation des partis arabes.

Il réclame également le rejet d'un État palestinien, le maintien du contrôle israélien sur des territoires en Syrie, au Liban et à Gaza, ainsi qu'un compromis sur la conscription des juifs ultraorthodoxes, question particulièrement sensible en Israël.

M. Eisenkot avait prévenu vendredi que si les négociations n'avançaient pas, il formerait "un gouvernement d'urgence nationale", minoritaire, qu'il tenterait ensuite d'élargir.