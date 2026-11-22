Des colons israéliens ont attaqué dimanche des villages palestiniens de Cisjordanie occupée, provoquant des incendies et inscrivant des graffitis racistes, rapportent des témoins.

Les journalistes de Reuters qui se sont rendus dans ces localités proches de Ramallah ont pu voir des véhicules palestiniens calcinés et des graffitis appelant notamment à la "vengeance". Aucune attaque n'a été revendiquée, aucune victime n'a été signalée.

La police israélienne dit avoir ouvert une enquête sur ces violences qui ont été condamnées par l'armée.

Gadi Eisenkot, chargé de former le prochain gouvernement d'Israël, a condamné une forme de "terrorisme juif", estimant que "des groupes extrémistes qui incendient des véhicules et des habitations compromettent la stabilité régionale, mettent des vies en danger et portent gravement atteinte à la sécurité nationale ainsi qu'aux relations extérieures d'Israël".

Le chef de l'opposition à Benjamin Netanyahu a déclaré que les politiques des suprémacistes juifs Itamar Ben-Gvir et Bezalel Smotrich, ministres au sein du cabinet sortant, avaient "placé la région au bord de l'anarchie" et il a accusé les autorités de "tarder à résoudre cette crise".

Itamar Ben-Gvir a rétorqué sur X que Gadi Eisenkot se vendait aux partis arabes, qui pourraient jouer un rôle crucial dans la constitution d'un nouveau gouvernement de coalition après les élections législatives du 27 octobre.

A moins que Gadi Eisenkot ne forme un gouvernement d'union avec Benjamin Netanyahu, qui reste Premier ministre par intérim, le chef du parti centriste Yashar aura vraisemblablement besoin de leur soutien s'il veut atteindre une majorité à la Knesset, qui compte 120 sièges.

De nouvelles élections auront lieu l'an prochain en l'absence d'accord sur un nouveau cabinet de coalition.

(Ali Sawafta et Mohammed Torokman, avec Steven Scheer à Jérusalem, Jean-Stéphane Brosse pour la version française)