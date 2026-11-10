Israël : comment la Knesset pourrait empoisonner la vie de Netanyahu

Des membres de la Knesset assistent à une session du Parlement israélien à Jérusalem, le 16 juillet 2026 ( AFP / ilia YEFIMOVICH )

Le nouveau Parlement israélien prend ses fonctions mardi et les députés opposés à Benjamin Netanyahu pourraient d'ores et déjà mener la vie dure au Premier ministre sortant, avant même qu'un gouvernement ne soit formé, une tâche confiée à son rival centriste, Gadi Eisenkot.

Dans l'attente des résultats des tractations en cours, l'absence de gouvernement "ne porte en rien atteinte aux prérogatives de la Knesset, en raison du principe de séparation des pouvoirs", explique à l'AFP Assaf Shapira, chercheur à l'Institut israélien pour la démocratie (IDI).

Voici ce que pourrait faire la Knesset, contrôlée par les forces anti-Netanyahu.

Une commission d'enquête sur le 7-Octobre

C'était l'un des principaux engagements de campagne de l'opposition : créer une commission d'enquête indépendante sur les failles sécuritaires ayant permis les attaques sans précédent du Hamas le 7 octobre 2023, journée la plus meurtrière de l'histoire du pays. Et de déterminer les responsabilités éventuelles de Benjamin Netanyahu.

Bien que M. Netanyahu démente tout manquement de sa part, son gouvernement s'est constamment opposé à la création d'une commission d'enquête étatique, la seule dotée par la loi de larges compétences et pouvoirs d'investigation.

L'opposition peut former "une commission parlementaire spéciale qui remettrait ses travaux à une commission d'État une fois le gouvernement formé", indique M. Shapira.

Gadi Eisenkot s'est d'ailleurs engagé dans les jours qui ont suivi le scrutin à faire plancher la Knesset sur un projet de loi visant à créer une telle commission spéciale chargée d'enquêter sur le 7-Octobre.

Détricoter des lois de l'ère Netanyahu

Sur le plan législatif, la nouvelle majorité entend également annuler plusieurs textes phares de la coalition gouvernementale sortante, qui contrôlait 68 sièges avant les élections. Benjamin Netanyahu et ses alliés disposent désormais de 46 députés, contre 67 soutenant le bloc de l'opposition.

Parmi les textes dans leur viseur : la limitation des prérogatives de la Cour suprême ou encore une loi facilitant la destitution du procureur général.

Selon Assaf Shapira, l'abrogation de ces textes est possible puisqu'il s'agit "simplement d'annuler et de revenir aux dispositions antérieures".

Le processus pourrait débuter dès la mise en place de la commission organisatrice du Parlement, prévue mardi.

Le chercheur prévient toutefois que la procédure prendra des semaines et exigera une coordination parfaite des différentes composantes de l'opposition.

Élire un nouveau président du Parlement

Le premier affrontement politique portera sur l'élection du nouveau président de la Knesset, fonction aujourd'hui occupée par Amir Ohana, fidèle de Benjamin Netanyahu et député de son parti, Likoud.

Le règlement stipule que ce vote peut se tenir dès la session inaugurale du Parlement, prévue mardi, et au plus tard le jour de l'investiture du nouveau gouvernement.

Une première passe d'armes a eu lieu la semaine dernière lorsque trois partis du bloc de l'opposition ont demandé par courrier au président sortant de faire élire son remplaçant dès la séance inaugurale.

Amir Ohana a réagi sur son compte X, en rétorquant que la coutume est d'élire le nouveau président "le jour de l'intronisation du nouveau gouvernement".

Assaf Shapira précise que la loi stipule au contraire que "la date habituelle est celle de l'inauguration du nouveau Parlement".

"Nous n'avons pas le temps, nous devons agir d'urgence", a averti la semaine dernière Naftali Bennett, un des piliers du bloc Eisenkot. "Nous prendrons le contrôle de la Knesset le plus rapidement possible".