Israël commence à préparer son attaque sur la ville de Gaza, dit l'armée

(Actualisé avec combats près de Khan Younès, début des préparations pour prendre le contrêle de Gaza)

L'armée israélienne a entamé les opérations préliminaires en vue de la prise de contrôle de la ville de Gaza, a déclaré mercredi le général de brigade Effie Defrin, porte-parole de l'armée israélienne.

"Nous allons intensifier l'attaque contre le Hamas dans la ville de Gaza, bastion (...) de l'organisation terroriste", a-t-il dit, après des affrontements dans la journée avec des combattants du Hamas près de Khan Younès, au sud de Gaza.

"Nous avons entamé les opérations préliminaires et les premières étapes de l'attaque sur Gaza, et nos forces tiennent déjà les faubourgs de la ville", a-t-il ajouté.

Selon un responsable militaire israélien, un accrochage a opposé mercredi près de Khan Younès les troupes de Tsahal à une quinzaine de combattants du Hamas, qui ont émergé de tunnels armes au poing et équipés de missiles antichars, blessant trois soldats dont un grièvement.

Dans un communiqué, les brigades Al Qassam, ont confirmé avoir mené un raid contre les troupes israéliennes au sud-est de Khan Younès. Un combattant s'est fait exploser parmi les soldats, faisant des victimes, au cours d'une attaque qui a duré plusieurs heures, a ajouté la branche armée du Hamas.

Israël a annoncé mercredi avoir mobilisé des dizaines de milliers de réservistes avant de lancer son offensive annoncée sur la ville de Gaza, l'Etat hébreu examinant parallèlement une nouvelle proposition de cessez-le-feu déjà acceptée par le Hamas palestinien.

Si cet appel aux réservistes illustre la détermination apparente d'Israël à lancer un assaut contre le principal centre urbain de la bande de Gaza, malgré les condamnations d'une grande partie de la communauté internationale face au risque de déplacement d'un million de Palestiniens, les délais nécessaires à une telle mobilisation pourraient aussi offrir du temps aux médiateurs égyptiens et qataris pour tenter de rapprocher les points de vue sur les termes d'une trêve.

60.000 ORDRES DE MOBILISATION

L'armée israélienne a déclaré que 60.000 ordres de mobilisation avaient été envoyés mercredi en prévision de la nouvelle offensive dans l'enclave palestinienne. Un responsable militaire israélien, s'exprimant sous le sceau de l'anonymat, a déclaré à des journalistes que la conscription était prévue en septembre. La mobilisation d'un si grand nombre de réservistes devrait prendre plusieurs semaines.

La plupart de ces réservistes ne devraient pas être impliqués dans des combats dans la ville de Gaza, l'offensive prévue devant essentiellement mobiliser des soldats d'active. Les réservistes devraient plutôt être intégrés dans les forces aériennes, le renseignement ou la logistique, ou encore remplacer des soldats d'active stationnés à l'extérieur de la bande de Gaza, a précisé le responsable militaire.

Le cabinet de sécurité israélien, présidé par le Premier ministre Benjamin Netanyahu, a approuvé ce mois-ci une nouvelle étape dans la guerre menée dans la bande de Gaza à la suite des attaques du Hamas en Israël le 7 octobre 2023, consistant à prendre le contrôle de la ville de Gaza.

Malgré cette menace, le Hamas a accepté une proposition avancée par les médiateurs arabes d'un cessez-le-feu de 60 jours, durant lequel seraient libérés des otages enlevés lors de l'attaque du 7-Octobre et des prisonniers palestiniens détenus en Israël.

Le gouvernement israélien, qui a récemment réclamé que les 50 derniers otages, morts ou vivants, soient libérés d'un bloc, examine cette proposition de cessez-le-feu, perspective rejetée par la frange nationaliste et religieuse de la coalition soutenant Benjamin Netanyahu. Les autorités israéliennes estiment que seuls 20 otages enlevés par le Hamas il y a près de deux ans sont encore vivants.

