Israël bombarde intensément le sud du Liban après le coup dur porté au Hezbollah

Un nuage de fumée s'élève de la région de Zawtar dans le sud du Liban après une frappe israélienne, le 21 septembre 2024 ( AFP / Rabih DAHER )

Des dizaines d'avions de combat israéliens ont mené des bombardements intenses samedi contre le sud du Liban, fief du Hezbollah, au lendemain d'une frappe d'Israël qui a décapité l'unité d'élite du mouvement libanais et fait au total 37 morts.

Cette escalade, qui fait craindre une guerre à grande échelle, a poussé le Premier ministre libanais Najib Mikati à annuler son déplacement à l'ONU à New York en appelant "à la fin des terribles massacres israéliens".

Le Hezbollah, puissant acteur politique et militaire au Liban, a ouvert un front avec le voisin israélien en "soutien" au Hamas, son allié, au lendemain du début de la guerre à Gaza déclenchée par une attaque du mouvement islamiste palestinien le 7 octobre 2023.

Cette guerre ne connaît pas de répit, la Défense civile ayant annoncé samedi la mort de 21 personnes dans un bombardement israélien sur une école abritant des milliers de déplacés.

Israël a juré de détruire le Hamas à Gaza et a multiplié ces dernières semaines les frappes et menaces contre le Hezbollah dont les tirs de roquettes contre le nord d'Israël, même si la grande majorité sont interceptées, ont contraint des dizaines de milliers d'habitants à fuir.

Maintenant la pression militaire, l'armée israélienne a annoncé en soirée avoir "lancé une vaste attaque dans le sud du Liban après avoir identifié des préparatifs du Hezbollah pour tirer" sur Israël. "Des dizaines d'avions" sont engagés dans l'opération, selon elle.

Des partisans du Hezbollah lèvent le poing lors des funérailles à Beyrouth des membres du mouvement libanais tués dans une frappe israélienne dans la banlieue sud de Beyrouth, le 21 septembre 2024 ( AFP / ANWAR AMRO )

Plus tôt, elle a annoncé avoir ciblé dans la même zone "des milliers de rampes de lancement" de roquettes "prêtes à être utilisées" pour tirer contre Israël.

Le mouvement libanais a lui dit avoir tiré des dizaines de roquettes vers des positions militaires dans le nord d'Israël. "Environ 90" selon Israël. La chute de roquettes a provoqué incendies et dégâts.

- Bipeurs, talkies-walkies "piégés" -

Infographie expliquant l'utilité et le mode de fonctionnement d'un bipeur, téléavertisseur encore utilisé dans certains secteurs ( AFP / Sylvie HUSSON )

Coup sur coup cette semaine, le Hezbollah, un mouvement financé et armé par l'Iran, ennemi juré d'Israël, a été la cible de spectaculaires attaques.

Mardi et mercredi, des appareils de transmission - bipeurs, talkies-walkies- utilisés par des membres du Hezbollah ont explosé dans la banlieue sud de Beyrouth ainsi que dans le sud et l'est du Liban, des bastions du Hezbollah. Bilan: 39 morts et 2.931 blessés selon les autorités libanaises.

Le Hezbollah et les autorités libanaises ont accusé Israël qui n'a pas commenté.

L'utilisation d'appareils "piégés" ayant l'apparence d'objets "inoffensifs" pourrait constituer un "crime de guerre", a dénoncé le Haut-Commissaire de l'ONU aux droits de l'homme, Volker Türk.

Vendredi, Israël a revendiqué une frappe sur la banlieue sud de Beyrouth qui a fait au moins 37 morts, des commandants du Hezbollah mais aussi des civils dont des femmes et trois enfants, selon les autorités libanaises.

Des secouristes fouillent les décombres à la recherche de survivants sur les lieux d'une frappe israélienne contre la banlieue sud de Beyrouth, le 21 septembre 2024 ( AFP / - )

Cette frappe a laissé un immense cratère et rasé un immeuble dans une zone densément peuplée.

Elle a, selon une source proche du Hezbollah, visé dans le sous-sol d'un immeuble une réunion du commandement de l'unité Radwan, force d'élite du mouvement, dont 16 membres ont été tués. Parmi eux, Ibrahim Aqil, le chef de l'unité, et Ahmed Mahmoud Wahbi, chargé d'opérations militaires jusqu'au début de cette année.

- "Infiltrés" -

Ibrahim Aqil était recherché par Washington pour son implication dans les sanglants attentats anti-américains de Beyrouth en 1983. Il est le deuxième haut commandant militaire du Hezbollah éliminé par Israël depuis octobre 2023, après Fouad Chokr le 30 juillet, également dans une frappe dans la banlieue sud de Beyrouth.

"Nos objectifs sont clairs et nos actions parlent d'elles-mêmes", a déclaré après la frappe de vendredi, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu.

Des explosions dans la région de Jezzine dans le sud du Liban après des frappes israéliennes, le 21 septembre 2024 ( AFP / Rabih DAHER )

La veille, le chef du Hezbollah Hassan Nasrallah a averti que "le front du Liban avec Israël restera ouvert jusqu'à la fin de l'agression à Gaza".

Selon Aram Nerguizian, du Center for strategic and international studies (CSIS), les services de renseignements israéliens ont réussi à "infiltrer" et "déstabiliser" le Hezbollah.

- Raid israélien meurtrier à Gaza -

Dans la bande de Gaza dévastée et assiégée, la défense civile a fait état de 21 morts "y compris 13 enfants et six femmes" dans une frappe sur l'école Al-Zaytoun à Gaza-ville (nord).

L'armée israélienne a affirmé avoir "mené une frappe ciblée sur des terroristes qui opéraient" dans l'école Al-Falah, adjacente à celle d'Al-Zaytoun.

Le Hamas, qui a pris le pouvoir à Gaza depuis 2007, est considéré comme une organisation terroriste par Israël, les Etats-Unis et l'Union européenne,

Une Palestinienne pleure près des corps des membres de sa famille tués dans une frappe israélienne sur une école abritant des déplacés dans la ville de Gaza, le 21 septembre 2024 ( AFP / Omar AL-QATTAA )

Le 7 octobre 2023, il a mené dans le sud d'Israël une attaque qui a entraîné la mort de 1.205 personnes, majoritairement des civils, selon un décompte de l'AFP basé sur les chiffres officiels israéliens, qui inclut les otages morts ou tués en captivité à Gaza. Sur les 251 personnes enlevées pendant l'attaque, 97 sont toujours retenues à Gaza, dont 33 ont été déclarées mortes par l'armée.

Nouvelle manifestation antigouvernementale à Tel-Aviv et pour appeler à la libération des otages retenus à Gaza, le 21 septembre 2024 ( AFP / Jack GUEZ )

Au moins 41.391 Palestiniens ont été tués dans l'offensive israélienne à Gaza, en majorité des civils, selon les données du ministère de la Santé du gouvernement du Hamas, jugées fiables par l'ONU.

A Tel-Aviv, des milliers d'Israéliens ont de nouveau manifesté pour réclamer à leur gouvernement un accord qui permettrait la libération des otages.