Israël : Benyamin Nétanyahou mis en examen pour corruption, fraude et abus de confiance

Le premier ministre est notamment soupçonné d'avoir offert des avantages divers en échange d'une couverture plus favorable dans un journal et un site d'information israéliens.

Le procureur général d'Israël a annoncé jeudi 21 novembre qu'il mettait en examen le premier ministre Benyamin Nétanyahou. La justice le soupçonne « d'abus de confiance », de « corruption » et de malversation dans trois affaires différentes, dont « l'affaire Bezeq », la plus sensible.

Dans ce dossier, la justice soupçonne Benyamin Nétanyahou d'avoir accordé des faveurs gouvernementales qui pourraient avoir rapporté des millions de dollars au patron de cette société de télécoms, en échange d'une couverture médiatique favorable d'un des médias du groupe, le site Walla.

L'annonce du procureur Avichaï Mandelblit intervient quelques heures à peine après que le président du pays a mandaté le Parlement pour trouver un premier ministre, M. Nétanyahou et son rival Benny Gantz ayant chacun échoué à former un gouvernement dans la foulée des élections de septembre.