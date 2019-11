Isoler son logement permet de le vendre plus cher

Le gain varie fortement en fonction de la région et du type de logement qui bénéficie d'une isolation.

Martine V, qui habite en Avignon, souhaite vendre sa maison dans quelques mois. « Mais notre maison est ancienne, il y fait froid en hiver et chaud en été. Si j'isole les combles dès maintenant, vais-je pouvoir obtenir un meilleur prix ? », se demande cette Avignonnaise. Les notaires de France qui examinent chaque année la « valeur verte » des logements estiment qu'en moyenne les maisons de classe F et G, c'est-à-dire les moins isolées, sont vendues de 6 % à 19 % moins cher que les maisons de classe D. A l'inverse, les maisons de classe A-B sont vendues de 5 % à 11 % plus cher.

Rappelons que ces lettres, qui vont de A à G, permettent de classer les logements selon leurs dépenses énergétiques. Les logements classés A dépensent moins de 50 kWh/m2/an alors que les bâtiments dont l'étiquette est G ont une consommation supérieure à 450 kWh/m2/an. Le propriétaire d'un logement F ou G s'acquitte fréquemment d'une facture de chauffage comprise entre 3 000 et 4 000 euros par an, contre 500 euros pour un logement classé A.

Les propriétaires des logements ont connaissance du classement de leur logement à l'occasion d'une transaction par le biais du diagnostic de performance énergétique (DPE). Sur toutes les ventes réalisées en 2018, les notaires estiment que les meilleures étiquettes (A-B et C) ont représenté 25 % des ventes, contre 39 % pour les moins bonnes étiquettes (E-F-G).

« En réalisant des travaux qui permettent de diminuer d'une lettre le diagnostic de performance énergétique, le propriétaire voit la valeur de son bien augmenter de quelques milliers d'euros surtout si les travaux permettent en même temps d'en améliorer l'esthétique », estime Benoit Dulac, dirigeant des Eco-Isolateurs.

... Retrouvez cet article sur LeMonde.fr