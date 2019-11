Islande, une passion française. Une rencontre du Monde Festival

L'Islande rêvée est-elle éloignée de la réalité ? Audur Ava Olafsdottir, Arni Thorarinsson, Eric Boury et Mathias Malzieu en ont discuté, samedi 6 octobre, au Monde Festival.

L'Islande fascine, inspire et, depuis quelques années, la passion des Français pour l'île volcanique va grandissant. Comment est-elle représentée dans la fiction, à la fois nationale et étrangère ? L'Islande rêvée est-elle éloignée de la réalité ?

Une table ronde organisée dans le cadre du Monde Festival, samedi 6 octobre, avec les romanciers islandais Audur Ava Olafsdottir et Arni Thorarinsson, le traducteur littéraire Eric Boury et Mathias Malzieu, auteur-compositeur et chanteur du groupe de rock français Dionysos. Animée par Marie Charrel, journaliste au Monde.

