Islande: un bus géant qui chevauche les glaciers menacés

Sa carrosserie rouge longue de quinze mètres et ses huit roues motrices aux pneus larges de deux mètres arpentent une partie des 844 km2 multicentenaires de la calotte glacière, à l'ouest des hautes terres d'Islande.

À son point culminant, à quelque 1.400 mètres d'altitude, la vue est imprenable sur les sommets plats des monts enneigés dont l'Ok, ex-Okjökull, premier glacier d'Islande déclaré officiellement disparu en 2014 sous l'effet du réchauffement.

En ce jour d'octobre, le bus fait filer ses trente tonnes jusqu'à 60 km/h sur la poudreuse, grâce aux 850 chevaux sous le capot et à un ingénieux système de dépressurisation des pneus. Et franchit des crevasses larges de trois mètres.

De puissantes rafales de vent balaient les flocons fraîchement tombés mais une fois sur les hauteurs les nuages bas disparaissent pour laisser place à un ciel azur.

