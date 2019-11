«Islamophobie» : cinq minutes pour comprendre la polémique autour d'un terme qui divise

C'est une bataille en apparence sémantique, mais qui cache des désaccords politiques importants. L'appel à se rassembler, ce dimanche à Paris, pour dire « stop à l'islamophobie », a remis au cœur du débat ce terme polémique.Sa signification varie selon le camp dans lequel on se trouve. L'islamophobie est-elle une « haine des musulmans » à combattre, ou bien une critique « tolérable » de l'islam en tant que religion ? Éléments de réponse. D'où vient le terme « islamophobie » ?Les premières utilisations du mot « islamophobie » semblent dater d'il y a plus d'un siècle. Dans leur ouvrage « Islamophobie. Comment les élites françaises fabriquent le problème musulman », paru en 2013, les sociologues au CNRS Marwan Mohammed et Abdellali Hajjat notent que le terme fait son apparition au début du XXe siècle. Il est alors utilisé par « un groupe d'administrateurs-ethnologues spécialisés dans les études de l'islam ouest-africain ou sénégalais », écrivent-ils, comme l'avait relevé le site AFP Factuel en août 2018.Le chercheur au CNRS Vincent Geisser fait lui remonter l'emploi du mot « islamophobie » à « la fin du XIXe siècle, début XXe sicle ». « Des anthropologues et un peintre orientaliste, Etienne Dinet, l'ont employé pour critiquer les tensions autour de l'islam et pour dénoncer une vision coloniale de la religion », souligne auprès du Parisien l'auteur de « La nouvelle islamophobie » (2003). Le terme semble avoir ensuite disparu du débat public. De quoi démentir la thèse de l'essayiste Caroline Fourest, qui avait estimé en 2003 dans une tribune parue dans Libération que le mot « a pour la première fois été utilisé en 1979, par les mollahs iraniens qui souhaitaient faire passer les femmes qui refusaient de porter le voile pour de mauvaises musulmanes en les accusant d'être islamophobes. » « Ces intellectuels médiatiques n'ont aucune preuve à l'appui de leur ...