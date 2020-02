Islam Slimani, retour à l'état de grâce

Auteur d'une entrée décisive samedi soir à Amiens, Islam Slimani a sauvé l'AS Monaco d'un enlisement au classement et a une nouvelle fois prouvé à son entraîneur qu'il faudra compter sur lui pour espérer de meilleurs lendemains.



Paradoxe sur crampons

C'est une histoire de moments fondateurs, tangibles ou symboliques, qui permettent parfois de lancer des carrières ou d'au moins leur éviter un crash précoce. Il y a un mois, Robert Moreno ouvrait brillamment son histoire en Ligue 1 grâce à lui-même, mais aussi à un homme trop impatient et habité pour rester assis sur un banc. Déjà, Islam Slimani, en perte de popularité depuis le milieu de l'automne, avait rappelé qui il était : un homme qui se rend indispensable aux fêtes auxquelles il n'est pas invité. Un homme capable de se cuisiner un festin de roi avec des restes. C'était au Parc des Princes et c'était un but de crève-la-dalle dans une soirée de grands chefs. La Ligue 1 s'était alors à la fois précipitamment et logiquement excitée sur l'ouverture de bal d'un petit nouveau, retourné depuis au dur apprentissage que constituent les premiers pas de danse d'un entraîneur de haut niveau. Ce samedi soir, au stade de la Licorne d'Amiens, Robert Moreno a donc connu sa seconde grande émotion potentiellement fondatrice dans un match qui méritait d'être regardé, grâce à un homme qui a encore une fois prouvé qu'il méritait d'être considéré. Entré à l'heure de jeu, Super Slim a brutalisé la dernière demi-heure, arrachant tout sur son passage, malgré les maladresses et les coups de sifflet à son encontre. Déjà à la bagarre sur le long ballon de Lecomte que Ben Yedder a transformé en œuvre d'art, il a fini par renverser le match d'un coup de tête décisif - une première pour lui cette saison - en queue de temps additionnel.En conférence de presse, Robert Moreno n'a eu d'autre choix que de saluer la performance d'un "" qu'il est en train d'apprendre à apprécier. Islam Slimani n'est sans doute pas tout à fait le portrait que l'on se fait d'un "grand joueur", mais il est, en tout cas, sans conteste un joueur rare. De ceux capables contre toute attente de