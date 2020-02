Isère : une folle course-poursuite sur 220 kilomètres

Les gendarmes de l'Isère n'avaient certainement jamais vécu une aussi longue course-poursuite. Au soir du vendredi 28 février, un conducteur de 26 ans refuse de se soumettre à un contrôle routier et s'embarque alors dans une escapade hallucinée sur 220 kilomètres pour fuir les forces de l'ordre. Comme le rapporte Le Dauphiné libéré, cette course-poursuite aurait duré un peu plus de 1 h 30, en commençant à Saint-Marcellin, près de Grenoble, juste avant 20 heures.Le chauffeur, qui conduisait un fourgon utilitaire, s'est dirigé vers Grenoble, puis Lyon, en empruntant l'autoroute A48. Il fait ensuite demi-tour pour se rendre dans la Drôme, où il arrive à passer un péage sans problème. Les gendarmes réussissent finalement à le rattraper sur une voie rapide entre Romans-sur-Isère et Valence, avant de l'immobiliser complètement sur une aire d'autoroute à Alixan. Pour arrêter ce conducteur déterminé, ils n'ont eu d'autre choix que de tirer sur les pneus du véhicule ? après 220 kilomètres à tourner en rond, il fallait bien que la course-poursuite parvienne à son terme !Lire aussi Radars tronçons : la Cnil dézingue le ministère de l'IntérieurUn chauffeur sans permis de conduireToujours selon les informations du Dauphiné libéré, le conducteur de 26 ans ne possédait pas de permis de conduire lors de son interpellation. Le dépistage aux produits stupéfiants se serait également révélé positif. L'Isérois de 26 ans a ainsi...