information fournie par So Foot • 28/12/2023 à 16:02

Isco prolonge jusqu’en 2027 au Real Betis

Le Real Betis enchaîne les coups, alors même que le mercato n’a pas encore commencé.

Isco fait les beaux jours du Real Betis depuis son arrivée libre cet été et ce n’est pas près de s’arrêter. Le milieu offensif espagnol a en effet rempilé jusqu’en 2027 avec les Verdiblancos . Le club sévillan a fait les choses bien pour annoncer la prolongation de son numéro 22 en s’inspirant de la comédie Ali G et en scénarisant une embrouille entre deux conducteurs conduisant chacun une voiture de la marque partenaire. Isco est l’un d’entre eux et a l’autre chauffeur en sortant son maillot floqué « Isco, 2027 ». Sasha Baron Cohen n’a pas encore réagi.…

LP pour SOFOOT.com