Isabelle Parize, PDG de Delsey : «Nous vendons plus de 3 millions de bagages par an»

La marque française est la première à proposer dès aujourd'hui un service de location de valises. Une innovation qui fait écho aux nouveaux modes de consom­mation, à l'attrait pour l'économie circulaire. Un appartement trop petit pour stocker des valises ou l'envie de tester des nouveautés justifient aussi ce service. « J'ai rencontré un jour une personne, CSP +, qui m'a dit ne pas avoir de valise et se la faire prêter par des copines. Ça a fait tilt », raconte Isabelle Parize, PDG de Delsey.La réservation se fera en ligne (France, Belgique et Luxembourg). Les bagages seront à récupérer, puis à retourner en point relais Chronopost. Quatre formules sont proposées (5 jours minimum) : valise cabine premium avec sac associé ou un sac à dos, valises XL et trousses... Pour des tarifs de 29 € à 49 € qui incluent les frais de livraison aller-retour, l'assurance casse ou perte par la compagnie aérienne. Pour une livraison à domicile, il faudra compter 15 € en sus.Depuis quand existe Delsey ?ISABELLE PARIZE. Delsey est une marque française née en 1946. Son nom est issu de la contraction de ses fondateurs, Delahaye et Seynhaeve. En 1972, ils inventent le trolley (NDLR : poignée rétractable pour tirer plus facilement la valise à roulettes).Quels sont vos points forts ?Que ce soit pour les sacs à dos ou les valises, les fermetures sont inviolables. Beaucoup ­de valises sur le marché actuel peuvent être ouvertes avec ­la pointe d'un stylo introduite dans le zip. Avec les nôtres, c'est impossible. Cette innovation est brevetée depuis 8 ans, nous en sommes à la troisième version du ­brevet. La résistance et la ­légèreté de nos bagages constituent deux autres points forts de la marque. Notre priorité est de faciliter le voyage du consommateur.S'agissant de la résistance, quels tests faites-vous subir à vos produits ?Nous effectuons de très nombreux tests en fonction de la catégorie dont, par exemple, de ...