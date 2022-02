Isabelle Balkany fait une nouvelle tentative de suicide, selon son mari Patrick

Isabelle Balkany avait déjà fait une tentative de suicide en 2019.

Isabelle et Patrick Balkany à Paris, le 5 mai 2021. ( AFP / BERTRAND GUAY )

Isabelle Balkany a fait une tentative de suicide jeudi 3 février, a annoncé sur BFMTV son époux Patrick. Quelques instants plus tôt, la cour d'appel de Rouen avait confirmé la révocation de leur placement sous bracelet électronique, ouvrant la voie à l'incarcération de l'ancien maire LR de Levallois-Perret et de son épouse condamnés pour fraude fiscale.

"Le résultat de tout ça, c'est que le Samu est là, parce que ma femme avait prévenu, a expliqué Patrick Balkany. Elle est très fragile, elle avait fait deux tentatives de suicide, elle était dans le coma (...)."

"Eh bah maintenant elle repart avec le Samu, car elle avait dit 'moi je ne vais pas en prison, je me supprime'", a encore indiqué l'ancien maire de Levallois-Perret. "J'étais en bas en train de parler avec mon avocat, elle a eu le sien et elle a avalé une boîte de je ne sais quoi, et il y a le Samu qui est là et qui l'emmène à l'hôpital."

L'avocat de Patrick Balkany, Me Romain Dieudonné, a dénoncé dans un communiqué une décision "inquiétante en droit et en fait" en raison de l'état de santé de son client . La décision de la cour d'appel doit maintenant être transmise au parquet d'Evreux qui sera chargé de la mettre en œuvre. Le parquet général devait publier un communiqué dans l'après-midi, selon une source judiciaire.

Manquements au manoir de Giverny

Le tribunal d'application des peines d'Évreux avait décidé en décembre de révoquer le placement sous bracelets électroniques du couple, à la suite de manquements dans leur manoir de Giverny (Eure), où ils étaient assignés à résidence depuis mars.

"Il existait d'autres solutions pour un justiciable de 73 ans qui a déjà tout perdu ces dernières années et qui ne peut matériellement pas faire face à ce que la justice lui demande aujourd'hui", s'est indigné son avocat. "Je déposerai prochainement une nouvelle demande d'aménagement de peine et suivrai jour après jour l'évolution de son état de santé".

Patrick Balkany, 73 ans, a déjà été incarcéré le 13 septembre 2019 après avoir été condamné pour une "fraude fiscale massive" à quatre ans de prison. Très amaigri, il avait été libéré le 12 février 2020 pour raison de santé, avec un contrôle judiciaire léger, après cinq mois passés entre la maison d'arrêt parisienne de la Santé et l'hôpital.

Isabelle Balkany, 74 ans, avait pour sa part été condamnée à trois ans sans mandat de dépôt, le tribunal tenant compte de son état de santé, après une tentative de suicide en mai 2019.