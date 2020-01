Isaac Okoronkwo, super désert eagle

Dans un univers parallèle issu de Football Manager, ils ont été des cracks : buteur industriel, muraille infranchissable, artiste ultra-créatif... La réalité a été moins tendre pour eux. Dans cette funeste caste, l'heure est venue de rendre un hommage aussi gonflé que son torse au stoppeur issu de Championship Manager saison 2001-2002 : Isaac Okoronkwo.

Orange mécanique

" Au moment de décrire le lieu de naissance d'Isaac Okoronkwo, Colin Udoh ne passe pas par quatre chemins. Basé aux États-Unis, ce journaliste nigérian pour ESPN garde un souvenir encore frais du footballeur définitivement parti à l'assaut du Vieux Continent en 1998. "(aujourd'hui Heartland FC, N.D.L.R)" Pas grave : le virtuel s'est chargé de lui dresser un tout autre portrait.Pour les amateurs de tactique au début des années 2000,était le jeu à posséder de toute urgence sur son ordinateur. Dès lors, deux écoles s'offraient au néo-entraîneur : soit démarrer avec une équipe monstrueuse sur le papier comme l'AS Rome, l'Internazionale ou Arsenal et éviter de cogiter des heures pour gagner ses matchs, soit récupérer une équipe lambda sans un budget démentiel. Dans ce deuxième cas de figure, la période du mercato estival dès la première saison devient essentielle pour dénicher les bonnes affaires. L'une d'entre elles conduit vers le Shakhtar Donetsk, vainqueur de trois coupes d'Ukraine en 1995, 1997 et 2001, mais aussi qualifié pour le tour préliminaire de la Ligue des champions. Dans cette équipe, deux Nigérians sortent du lot : le polyvalent attaquant Julius Aghahowa et Isaac Okoronkwo.Entre les deux profils, Okoronkwo reste la plus grande inconnue du public malgré des capacités ahurissantes pour son jeune âge : 20 en endurance, 19 en force, 19 Lire la suite de l'article sur SoFoot.com