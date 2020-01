Isaac Lihadji et l'Olympique de Marseille, la fin de la belle histoire ?

Apparu deux fois en Ligue 1 cette saison avec l'Olympique de Marseille, Isaac Lihadji (17 ans) a depuis plusieurs semaines été mis à l'écart. La raison ? Son refus de signer son premier contrat professionnel avec l'OM. Et la situation ne devrait pas s'améliorer puisque les dirigeants olympiens ont annoncé l'arrêt des négociations. Définitivement ? Peut-être pas.

Un problème de gros sous

L'OM

" Voilà ce qu'on peut lire sur tous les comptes Twitter des supporters marseillais depuis quelques jours. La raison ? L'arrêt des négociations entre l'OM et Isaac Lihadji au sujet du premier contrat professionnel de ce dernier qui pourrait alors rejoindre les rangs du LOSC, du Stade rennais ou d'un autre club européen. Une situation qui rappelle donc celle de Bilal Boutobba qui avait quitté Marseille avant d'y signer pro en 2016 pour rejoindre les rangs du FC Séville. Aujourd'hui, à 21 ans, Boutobba fait les beaux jours de l'équipe réserve de Montpellier. Pour comprendre la haine des supporters qui ne souhaitent donc pas un avenir doré à leur pépite de 17 ans, il faut jeter un coup d'œil à ce dossier qui est loin d'être clos. Avec comme principal protagoniste l'agent Moussa Sissoko - rien à voir avec le meilleur joueur de la finale de l'Euro 2016 - qui représente notamment Ousmane Dembélé et qui est donc habitué aux transferts rocambolesques.Retour en juillet 2019. Arrivé à l'OM en 2014 après avoir été repéré par José Anigo, Isaac Lihadji tape dans l'œil d'André Villas-Boas, qui l'intègre dans le groupe pro pour la tournée estivale. La suite logique pour le gamin de 17 ans qui a éclaboussé toutes les catégories de jeunes. Pas emmerdé avec le ballon, Isaac Lihadji réalise quelques minutes prometteuses lors de cette tournée. Que ce soit contre DC United ou le Napoli. Le début des complications. Alors que les négociations entre l'OM et le clan Lihadji étaient sur la bonne voie - avec un salaire équivalent à celui reçu par Boubacar Kamara lors de sa signature professionnelle -, le joueur est revenu sur les termes du contrat en demandant de gonfler tous ces jolis chiffres dès le lendemain du match face au Napoli. La raison ? Isaac Lihadji est un attaquant et sa valeur marchande est donc supérieure à celle de Boubacara Kamara. Et donc son salaire devrait être supérieur.