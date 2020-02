Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Irlande - Italie reporté ! Reuters • 26/02/2020 à 17:03









Irlande - Italie reporté ! par Victor Gatinel (iDalgo) La menace du coronavirus continue de bousculer l'agenda sportif. Alors que le peloton se demande si il pourra prendre le départ de Milan - San Remo le 21 mars prochain, les cas de contaminations de l'autre côté des Alpes inquiètent. Ainsi, la rencontre entre l'Irlande et l'Italie, comptant pour la 4e journée du tournoi des VI Nations de rugby, est reportée en raison des risques de propagation de l'épidemie. Le directeur de la fédération irlandaise, Philip Browne, a annoncé la nouvelle cet après-midi. La décision a été prise en concertation avec le ministère de la santé. La date du match, qui doit se tenir à l'Aviva Stadium de Dublin, n'a pas été communiquée. Les rencontres du tournoi féminin et U20 subissent le même sort.

