Irlande : des prisonniers acceptent de libérer leur otage contre un Mars

C'est une prise d'otage qui a connu un dénouement particulièrement surprenant en Irlande, le 20 février dernier. La scène a eu lieu dans la prison de Midlands, située dans la ville de Portlaoise, dans le comté de Laois, au centre du pays. La crise a pris fin quand les prisonniers ont accepté un Mars pour libérer leur otage, explique l'Irish Independent. Ce jour-là, dans la prison, deux prisonniers en prennent un troisième en otage. Dans leur cellule, un autre prisonnier est aussi barricadé, mais ne prend pas part à la scène. Les agresseurs menacent de couper l'oreille de leur victime avec un couteau si on ne répond pas à leurs exigences. Sur leur liste, on trouve notamment de la drogue, du tabac, du gâteau roulé et... des Mars. Les prisonniers réclamaient aussi de ne plus dormir sur des matelas. Rapidement, la prison est mise en état d'urgence, et surtout en confinement complet. Cinq heures seront finalement nécessaires pour parvenir à trouver un accord et mettre fin à la crise. Aucun blesséEn effet, les autorités ont finalement réussi à convaincre les prisonniers de libérer leur otage. En échange, ils ont obtenu.. une barre chocolatée Mars. "Aucun membre du staff n'a été mis en danger et les déte­nus impliqués s'en sont sortis avec seule­ment de légères bles­sures", a expliqué la prison dans un communiqué. Une enquête a désormais été ouverte afin de comprendre comment cet incident a été possible.